\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631 \u0627\u0632 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u06cc\u0645, \u06f9 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u0642\u0627\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0648 \u062d\u0627\u0641\u0638\u0627\u0646 \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0646\u0645\u0631\u0647 \u062d\u062f \u0646\u0635\u0627\u0628 \u0644\u0627\u0632\u0645 \u0631\u0627 \u06a9\u0633\u0628 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n