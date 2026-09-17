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اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد در آستانه سال تحصیلی جدید، برای جلوگیری از گران فروشی، بر بازار نوشت افزار نظارت و متخلفان را به تعزیرات حکومتی معرفی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ مسئول واحد بازرسی اصناف مهاباد گفت: در آستانه بازگشایی مدارس و افزایش تقاضا برای کالاهای آموزشی، طرح ویژه بازرسی و کنترل کیفیت نوشتافزار در بازار آغاز شده و بازرسان با حضور در واحدهای صنفی و مراکز عرضه، قیمتها و کیفیت کالاهای را رصد میکنند.
یوسف شریف زاده افزود: طرح تشدید نظارت بر بازار ویژه بازگشایی مدارس تا پانزدهم مهر ادامه خواهد داشت و با واحدهای متخلف که اقدام به عرضه محصولات غیراستاندارد کنند، مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.