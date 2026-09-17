بهترین خط‌زن کمتر از ۱۶ سال آسیا، به تیم بزرگسالان سپاهان پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ آیدا عرب، بازیکن ملی‌پوش آکادمی هندبال فولاد مبارکه سپاهان، پس از حضور در رده‌های پایه این باشگاه به تیم بزرگسالان سپاهان پیوست.

عرب فعالیت خود را از رده نونهالان سپاهان آغاز کرده و تا رده نوجوانان در این باشگاه ادامه داده است؛ او دو سال گذشته در لیگ آیندگان، در حالی که همچنان در رده نونهالان قرار داشت، همراه تیم نوجوانان سپاهان به میدان رفت و در پایان با این تیم عنوان قهرمانی را کسب کرد.

وی در سال ۱۴۰۵ به تیم ملی دختران زیر ۱۶ سال ایران دعوت شد و در نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در قزاقستان حضور یافت، رقابت‌هایی که با قرار گرفتن نام او در تیم منتخب مسابقات و کسب عنوان بهترین خط‌زن آسیا همراه شد، تیم ایران نیز در پایان این مسابقات در جایگاه چهارم قرار گرفت.