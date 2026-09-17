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یمن، شکست عربستان و تماشای آمریکا

یک پایگاه تخصصی نظامی آمریکایی با بررسی تصاویر لاشه ساقط شده جنگنده f۱۵ عربستان در یمن تاکید کرد پدافند یمن با وجود ساختار پراکنده در سال‌های اخیر برای هواپیما‌های سرنشین دار و پهپاد‌ها تهدید ایجاد کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۶- ۱۷:۳۰
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برچسب ها: یمن ، جنگنده عربستان ، موشک های یمنی
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