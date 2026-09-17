خدمت به وطن، از دوران نوجوانی تا اوج شهادت؛ روایتی از زندگی شهید محمد حسین ترابی در «پلاک معرفت»
در «پلاک معرفت»، زندگی و مجاهدتهای سرباز شهید محمد حسین ترابی مرور شد؛ شهیدی که از دوران نوجوانی، زندگی خود را وقف خدمت به اهلبیت (ع) و مردم کرد و سرانجام در جریان حمله دشمنان به فیض شهادت نائل آمد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
«پلاک معرفت» در این هفته به بازخوانی کارنامه زندگی و سبک و سیاق شهید محمد حسین ترابی اختصاص یافت. این شهید گرانقدر که از همان دوران نوجوانی، پایبندی به آرمانهای دینی و انقلابی را در سرلوحه زندگی خود قرار داده بود، بخش عمدهای از عمر پربرکت خویش را در مسیر خدمت به اهلبیت عصمت و طهارت (ع) و یاریرسانی به مردم سپری کرد.
بر اساس این گزارش، روحیه خستگیناپذیر و تعهد عمیق شهید ترابی به وطن، او را در مسیر خدمتگزاری ثابتقدم نگاه داشت تا آنکه سرانجام در تاریخ ۱۱ اسفندماه، در جریان حمله ناجوانمردانه و خصمانه آمریکایی-صهیونیستی به خاک کشورمان، به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت دست یافت و به خیل شهدای انقلاب اسلامی پیوست.
«پلاک معرفت» در این قسمت، با مرور خاطرات و ویژگیهای شخصیتی این شهید، جلوههایی از ایثار و فداکاری نسل جوانی را به تصویر کشید که برای امنیت و سربلندی ایران اسلامی، جان خود را در طبق اخلاص نهادند.