به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت الاسلام والمسلمین سیداحمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در پی حماسه آفرینی ملت غیور و مردم بصیر ایران اسلامی در ۲۰۰ شب قیام لله پیامی صادر کرد.

متن پیام به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

«إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ» سوره رعد/ آیه ۱۱

(قطعاً خداوند سرنوشت هیچ قومى را تغيير نمى‏‌دهد تا آنان خود آن را تغيير دهند)

حماسه آفرینی ملت غیور و مردم بصیر ایران اسلامی در ۲۰۰ شب استقامت و پایداری، همبستگی ملی، ولایت مداری، عشق به کشور، پیوند ناگسستنی با امام شهید امت و مردم خونخواه، و تجدید بیعت با ولی زمان، پدیده‌ای شگرف است که دوست و دشمن در برابر آن به شگفت آمده اند.

حادثه عظیم، قیام لله، حضور آگاهانه، معجزه آسا و مستمر مردم در میدان، نه یک واکنش احساسی کوتاه مدت در یک شرایط بحرانی، بلکه یک رفراندوم بزرگ و پشتوانه‌ای قوی برای دولتمردان و نیروهای مسلح و رمزی برای مقاومت و ایستادگی است، که از ایمان راستین مردان و زنان این مرز و بوم سرچشمه می‌گیرد.

مردم دلاور و قدرشناس، پیام نورانی قرآن مجید، مبنی بر پیشه نمودن صبر و استقامت، توصیه یکدیگر به صبر، ارتباط میان مومنان و حفظ مرزها و انسجام ملی، و در نهایت تقوای الهی را معنا نموده اند، و مردانه در برابر همه تهدیدها و دشمنی‌ها همچون آهن‌های گداخته و دریاهای خروشان ایستاده اند.

ملت بعثت یافته، با تبعیت محض از خلف صالح امام شهید، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای «مدظله العالی» همچون دژی مستحکم، نشان داده است که سازش با دشمن آمریکایی صهیونی، و دشمنان سفاک، در قاموس دینی و فکری مردم همیشه در صحنه این سرزمین جایی ندارد، و تا آخرین نفس و قطره خون، در راه دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی ایستاده است، و منسجم‌تر و هوشیارتر از گذشته با تمام توان از خون شهیدان خود پاسداری خواهد نمود.

این حضور کم سابقه و تاریخی، و اجتماعات پرشور و شعور، با تداوم مقاومت ملت‌های آزاده، پیروزی‌های مکرر نیروهای مسلح جان برکف، و جبهه مقاومت از یمن و انصارالله شجاع، تا لبنان و حزب الله سرافراز، و جبهه مقاومت اسلامی و حشد الشعبی قهرمان، که از بطن جامعه برخاسته است، چیزی جز اراده ملت‌ها و ایجاد اتحاد مقدس نیست و نخواهد بود.

خداوند سبحان را به خاطر نعمت داشتن چنین ملتی بصیر و آزاده، که پرچم فتح و عزت و غیرت را برافراشته‌اند شاکر، و نصرت الهی و پیروزی نهایی جبهه حق بر باطل را از درگاه با عظمتش خواستارم، و در خاتمه از مردم جانفدا و که همیشه با وحدت و یکپارچگی مثال زدنی در همه صحنه‌ها حضور داشته‌اند، و نیز همه دست اندرکاران و زحمتکشان برگزاری اجتماعات تشکر و قدردانی می‌نمایم.

«سید احمدرضا شاهرخی»

۲۶ شهریور ۱۴۰۵، برابر با ۵ ربیع الثانی ۱۴۴۸