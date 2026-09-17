انحصار واردات نهادههای دام و طیور شکسته شد
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اصلاح فرآیند تامین نهادههای دام و طیور گفت: با شکستن انحصار واردات زمینه مشارکت و ورود تولیدکنندگان برای تامین نهادههای مورد نیاز فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
غلامرضا نوری در نشست صمیمی با تولیدکنندگان و بهرهبرداران حوزه کشاورزی بناب که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: بهترین تصمیمها، تصمیمهایی هستند که با مشارکت کشاورزان، تولیدکنندگان و بهرهبرداران اتخاذ شوند و نظرات فعالان این بخش در تصمیمگیریهای وزارت جهاد کشاورزی مورد توجه قرار میگیرد.
وی افزود: تشکلهای بخش کشاورزی در جلسات وزارت جهاد کشاورزی حضور دارند و در فرآیند تصمیمگیری مشارکت میکنند، چرا که برای پیدا کردن راهکارهای درست، باید مسائل و مشکلات از زبان خود بهرهبرداران شنیده شود.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: در شرایط جنگ تحمیلی و تحریم قرار داریم و باید متناسب با این شرایط تصمیم بگیریم که چه اقداماتی امکانپذیر است.
نوری در خصوص اصلاح فرآیند تامین نهادههای دام و طیور اظهار کرد: در سالهای گذشته مشکلات زیادی در زمینه تامین نهادههای دام و طیور داشتیم که امروز این مشکلات اصلاح شده است و به سمت ایجاد یک بازار رقابتی حرکت کردهایم.
وی ادامه داد: در گذشته عده خاصی میتوانستند واردات نهادهها را انجام دهند، اما امروز این انحصار شکسته شده است. در شرایط کنونی این اصلاحات انجام شده و اولویت نیز به تولیدکنندگان داده شده تا بتوانند نهادههای مورد نیاز خود را وارد کنند.
نوری با اشاره به اقدامات انجامشده برای تامین کالاهای اساسی و نهادههای دامی گفت: مبادی ورودی کالاهای اساسی و نهادههای دامی را متنوع و افزایش دادهایم و مسیرهای شمالی و زمینی را نیز فعال کردهایم.
وی افزود: لحظهبهلحظه وضعیت ورودی مرزهای مختلف در حوزه کشاورزی را رصد و تحلیل میکنیم و با حساسیت و سرعت موضوعات را پیگیری میکنیم. برای حل مسائل نیز به کشورهای منطقه سفر میکنیم و توان دیپلماسی را فعال کردهایم تا در صادرات محصولات کشاورزی مشکلی ایجاد نشود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به صادرات محصولات کشاورزی گفت: با وجود شرایط جنگ تحمیلی سال گذشته ۷.۳ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی داشتیم و این روند حفظ شد.
نوری همچنین درباره وضعیت بازار مرغ گفت: در حال حاضر مرغداران مرغ را حدود ۴۰ هزار تومان کمتر از قیمت تمامشده به فروش میرسانند. کاهش قیمت مرغ را پیشبینی میکردیم و با پیگیری از ستاد تنظیم بازار، خرید حمایتی مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام از چهار روز پیش آغاز شده است تا از تولیدکنندگان حمایت کنیم.
وی تاکید کرد: مراقبت میکنیم کشاورز و تولیدکننده متضرر نشود، چرا که اگر بخش کشاورزی بخواهد توسعه یابد باید از تولیدکننده حمایت شود و محصول تولیدی با قیمت مناسب به فروش برسد.
وزیر جهاد کشاورزی درباره مطالبات گندمکاران نیز گفت: رئیسجمهور تاکید ویژهای بر پرداخت مطالبات گندمکاران دارد و امیدواریم این مطالبات بهزودی پرداخت شود.
نوری با اشاره به تامین سوخت بخش کشاورزی گفت: ۲.۷ میلیارد لیتر کل سوخت مصرفشده در بخش کشاورزی در سال گذشته بود که با رایزنی، تعامل و پیگیری، کل این میزان برای امسال نیز اختصاص پیدا کرد و در این زمینه نباید مشکلی وجود داشته باشد.
وی از اجرای برنامه شناسنامهدار کردن محصولات و توسعه کشاورزی قراردادی خبر داد و گفت: استفاده نادرست از سموم و کود نیز باید با فرهنگسازی اصلاح شود و در این زمینه لازم است همه بخشها در کنار یکدیگر برای بهبود وضعیت همکاری کنند.