وضعیت آب و هوای استان اصفهان تا چند روز آینده ثابت و پایدار است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ کارشناس مسوول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از امروز تا اوایل هفته آینده جوی به نسبت پایدار برفراز استان مستقر است .

مینا معتمدی با بیان اینکه در این مدت آسمان صاف تا کمی ابری، در ساعات عصر گاهی همراه با وزش باد در استان پیش بینی می‌شود،افزود: در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده مقدار ابر و شدت وزش باد در استان بیشتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه دما در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است و حداقل دما در استان در بویین میاندشت به هفت درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

معتمدی ادامه داد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز ۳۵ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات ۱۷ درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود.