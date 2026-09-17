مردم اراک در دویستمین شب حضور خود در میدان شهدا، بار دیگر با حضوری پرشور و مقتدرانه، حمایت خود را از ایران اسلامی، رهبر معظم انقلاب و جبهه مقاومت اعلام کردند.

دویستمین شب حضور مقتدرانه مردم اراک در میدان شهدا؛ تجدید عهد با ایران، رهبری و جبهه مقاومت

دویستمین شب حضور مقتدرانه مردم اراک در میدان شهدا؛ تجدید عهد با ایران، رهبری و جبهه مقاومت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ میدان شهدای اراک بار دیگر صحنه حضور و همدلی مردم بود؛ مردمی که در دویستمین شب حضور خود، با سردادن شعار‌های انقلابی و در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر حمایت از ایران اسلامی و آرمان‌های جبهه مقاومت تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع مردمی، با گرامیداشت یاد و نام شهدا و تأکید بر وحدت و انسجام ملی، حمایت خود را از رهبر معظم انقلاب اعلام کردند و بر ایستادگی در برابر تهدید‌ها و توطئه‌های دشمنان تأکید داشتند.

حضور مستمر مردم اراک در میدان شهدا، در دویستمین شب، جلوه‌ای از همبستگی و همراهی مردم سرزمین آفتاب با ایران اسلامی و جبهه مقاومت است؛ حضوری که با گذشت ۲۰۰ شب، همچنان با شکوه و اقتدار ادامه دارد.