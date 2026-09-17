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دیدار تیمهای فوتبال دختران نوجوان ایران و تاجیکستان در رقابت های کافا با نتیجه چهار بر صفر به سود ملیپوشان کشورمان به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال دختران نوجوان ایران امروز (پنجشنبه ۲۵ شهریور) در دومین دیدار خود در رقابت های کافا در تاشکند ازبکستان از ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف تاجیکستان رفت و در پایان با نتیجه چهار بر صفر به پیروزی رسید.
مریم خلیلی فر ۲ گل، تانیا قربانی و فاطمه عیسی وند گلهای این دیدار را به ثمر رساندند
تیم فوتبال دختران ایران در سومین دیدار خود در رقابت های کافا شنبه ۲۸ شهریور به مصاف ازبکستان (میزبان) می رود.
تیم دختران ایران در نخستین دیدارش در این رقابت ها مقابل قرقیزستان دو بر یک نتیجه را واگذار کرده بود.
رقابتهای کمتر از ۱۷ سال دختران کافا ۲۰۲۶ با حضور تیمهای ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان از ۲۲ تا ۲۹ شهریور به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار میشود.