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به مناسبت روز اورژانس؛ بخشدار مرکزی مهریز از کارکنان پایگاه اورژانس بینراهی مسجد حضرت ابوالفضل (ع) تقدیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با روز اورژانس، رفیع بخشدار مرکزی شهرستان مهریز به همراه کارشناسان بخشداری، تعدادی از شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای دهستان بهادران، با حضور در مرکز اورژانس مسجد حضرت ابوالفضل (ع) که به عنوان پایگاه بینراهی در بزرگراه یزد-کرمان مستقر است، از پرسنل این مرکز تقدیر و تشکر کردند.
در این دیدار، بخشدار مرکزی ضمن تبریک روز اورژانس و قدردانی از زحمات شبانهروزی تیمهای فوریتهای پزشکی، از نزدیک در جریان مشکلات و چالشهای این پایگاه قرار گرفت.
وی پس از بررسی میدانی مسائل و کمبودهای موجود، برای رفع این مشکلات قول مساعد داد.
این پایگاه بینراهی به دلیل موقعیت استراتژیک در محور مواصلاتی یزد-کرمان، نقش حیاتی در امدادرسانی به مصدومان حوادث جادهای ایفا میکند.