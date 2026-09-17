به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با روز اورژانس، رفیع بخشدار مرکزی شهرستان مهریز به همراه کارشناسان بخشداری، تعدادی از شورا‌های اسلامی و دهیاران روستا‌های دهستان بهادران، با حضور در مرکز اورژانس مسجد حضرت ابوالفضل (ع) که به عنوان پایگاه بین‌راهی در بزرگراه یزد-کرمان مستقر است، از پرسنل این مرکز تقدیر و تشکر کردند.

در این دیدار، بخشدار مرکزی ضمن تبریک روز اورژانس و قدردانی از زحمات شبانه‌روزی تیم‌های فوریت‌های پزشکی، از نزدیک در جریان مشکلات و چالش‌های این پایگاه قرار گرفت.

وی پس از بررسی میدانی مسائل و کمبود‌های موجود، برای رفع این مشکلات قول مساعد داد.

این پایگاه بین‌راهی به دلیل موقعیت استراتژیک در محور مواصلاتی یزد-کرمان، نقش حیاتی در امدادرسانی به مصدومان حوادث جاده‌ای ایفا می‌کند.