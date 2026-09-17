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مردم ولایتمدار و میدان دار مهاباد میگویند تا پای جان، متحد ویکدل و با پیروی از منویات مقام معظم رهبری برای شکست دشمنان در میدان میمانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ خیابانها در این دویست شب راوی مقاومت ملتی هستند که تا پای جان خود، برای عزت و سربلندی وطن، زیر باران بمب و گلوله و در میانه جنگ تمامعیار، استوار ایستادند.
آنچه از این شبهای پیاپی دیده میشود، بیش از هر چیز روحیه ایستادگی است، روحیهای آمیخته با انگیزه، احساس مسئولیت به طوریکه نسل جدید درکنار نسل دفاع مقدس ایستاده و مقاومت خواست ملتی عزتمند است که تا پای جان مانده است.
شاید روایت این۲۰۰ شب را بتوان در یک جمله خلاصه کرد: مردمی که میخواهند یاد شهدا را زنده نگه دارند، راه فداکاری آنان را به نسل بعد منتقل کنند و در شرایط سخت، کنار یکدیگر بایستند.
دویستمین شب میدان داری به پایان رسید، اما برای کسانی که این مسیر را ادامه دادهاند، شمارش همچنان ادامه دارد؛ نه فقط شمارش شبها، بلکه شمارش خاطرات، دیدارها و لحظههایی که در کنار یکدیگر ساختهاند.