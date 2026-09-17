به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ مسعود نوری افزود: در این طرح، گروه‌های جهادی بسیج دانش‌آموزی با حضور در مدارس، اقدام به اجرای برنامه‌های مختلف برای آماده‌سازی و زیباسازی فضای آموزشی می‌کنند.

وی افزود: این طرح با همکاری آموزش و پرورش، بسیج دانش‌آموزی و اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اجرا می‌شود و از اهداف آن می‌توان به ایجاد فضای آموزشی مناسب، بانشاط و مطلوب برای دانش‌آموزان و مشارکت گروه‌های جهادی در فعالیت‌های عمرانی و فرهنگی مدارس اشاره کرد.