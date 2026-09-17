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جانشین ناحیه مقاومت بسیج گچساران گفت: طرح شهید عجمیان با هدف بهسازی، زیباسازی و شادابسازی مدارس روستاهای گچساران از اول شهریور تاکنون در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ مسعود نوری افزود: در این طرح، گروههای جهادی بسیج دانشآموزی با حضور در مدارس، اقدام به اجرای برنامههای مختلف برای آمادهسازی و زیباسازی فضای آموزشی میکنند.
وی افزود: این طرح با همکاری آموزش و پرورش، بسیج دانشآموزی و اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اجرا میشود و از اهداف آن میتوان به ایجاد فضای آموزشی مناسب، بانشاط و مطلوب برای دانشآموزان و مشارکت گروههای جهادی در فعالیتهای عمرانی و فرهنگی مدارس اشاره کرد.