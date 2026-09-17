دبیر همایش جهانی حضرت رضا (ع) گفت: ما امروز با یک «نظام ظالمانه» در جهان مواجه هستیم و نیازمند بازتعریف نهاد‌های بین‌المللی برای احقاق حقوق مردم مظلوم جهان خواهیم بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین سعیدرضا عاملی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت: نشست همایش جهانی حضرت رضا (ع) ادامه مسیری است که از سال ۱۳۶۳ با برگزاری پیش‌نشست‌ها آغاز شده، تاکنون میزبان ۱۷ پیش‌نشست بین‌المللی و نزدیک به ۳۵ پیش‌نشست ملی بوده است.

وی افزود: نشست همایش جهانی حضرت رضا با حضور نمایندگان ۲۰ کشور به موضوع محوری همایش، یعنی «حقوق و کرامت انسانی» با رویکرد «مقاومت اسلامی» و «ایجاد نهاد بین‌المللی الهی» اختصاص یافته است.

دبیر کنگره جهانی حضرت رضا (ع) خاطرنشان کرد: ما نیازمند بازتعریف نهاد‌های بین‌المللی برای احقاق حقوق مردم مظلوم جهان هستیم.

وی افزود: در پنل‌های تخصصی این نشست، ابعاد مختلف بحران‌های کنونی از جمله تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، روحیه تهاجمی به منطقه، کشتار جمعی در غزه و بی‌رحمی نسبت به کودکان و بی‌گناهان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام عاملی با تشریح هدف اصلی کنفرانس گفت: ما امروز با یک «نظام ظالمانه» در جهان مواجه هستیم که محصول نگرش ظالمانه، نهاد‌های ظالم و رفتار ظالمانه است. در مقابل، نیازمند بسط اندیشه و رفتار عادلانه، تغییر نگرش به جهان و ایجاد نهاد‌های عادلانه هستیم تا استقرار عدالت تامین شود.

وی اشاره کرد که خوشبختانه اکثر مقالات ارائه شده در همین مسیر تراز و عدالت‌محور تدوین شده‌اند.

دبیر همایش جهانی حضرت رضا (ع) در خصوص ترکیب شرکت‌کنندگان گفت: ۹۰ درصد سخنرانان این نشست غیرایرانی و ۱۰ درصد ایرانی هستند که تلاش شده است فضایی برای حضور نخبگان خارج از کشور فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به حساسیت موضوع مقاومت تصریح کرد: مسئله مقاومت در مقابل ظلم اهمیت راهبردی دارد؛ چراکه اگر ایران با حمایت جبهه مقاومت تا مرز پیروزی قطعی پیش برود، قطعا جلوی رفتار‌های ظالمانه آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل هم در غرب آسیا و هم در سطح جهان گرفته خواهد شد.