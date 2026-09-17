رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی از تاسیس بنیاد زبان و ادب ترکی در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، غلامعلی حداد عادل که برای شرکت در رویداد ملی شهریار شاعر مردم ایران به تبریز سفر کرده است از تاسیس بنیاد زبان و ادب ترکی در تبریز خبر داد.

وی گفت:تبریز و آذربایجان در طول تاریخ نقش موثری در پیشرفت زبان و فرهنگ ایرانی داشته است و استاد شهریار میراث دار پیشروان این جریان تاریخی در روزگار معاصر است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به توجه امام شهید به آذربایجان و زبان و ادبیات ترکی از خاطرات خود درباره خوانش و تفسیر حیدربابا در دیدار‌های خصوصی با امام شهید گفت.

حداد عادل با اشاره به ضرورت حمایت و تقویت زبان و ادبیات ترکی از تدابیر فرهنگستان و شورای فرهنگی برای راه‌اندازی بنیاد زبان و ادبیات ترکی در آینده نزدیک خبر داد.