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روابط راهبردی ایران و چین با وجود تهدیدات آمریکا

وزیر امور خارجه پس از سفر یک روزه به پکن و دیدار با همتای چینی خود، روابط تهران و پکن را مستحکم و راهبردی توصیف کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۶- ۱۷:۰۵
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برچسب ها: روابط ایران و چین ، وزیر امور خارجه ، عراقچی
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