به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طباطبایی افزود: حریق گسترده در یک کارخانه بازیافت مواد ضایعاتی در مجاورت کمربندی شرقی میبد ساعت پنج و پنجاه و پنج صبح امروز به آتش نشانی اعلام شد که سریع آتش نشانان به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: با تلاش نیرو‌های آتش‌نشانی و همکاری نیرو‌های خدمات شهری ساعت هفت و چهل و پنج آتش به‌طور کامل مهار شد.

فرماندار میبد گفت: علت حادثه نشت مواد اولیه و بازیافتی اعلام شد که خوشبختانه خسارت جانی این حادثه نداشته و خسارت مالی هم به صورت محدود به مواد اولیه بوده که مهار شده است.