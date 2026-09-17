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فرماندار میبد: حریق گسترده در کارخانه بازیافت میبد خسارت جانی نداشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طباطبایی افزود: حریق گسترده در یک کارخانه بازیافت مواد ضایعاتی در مجاورت کمربندی شرقی میبد ساعت پنج و پنجاه و پنج صبح امروز به آتش نشانی اعلام شد که سریع آتش نشانان به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: با تلاش نیروهای آتشنشانی و همکاری نیروهای خدمات شهری ساعت هفت و چهل و پنج آتش بهطور کامل مهار شد.
فرماندار میبد گفت: علت حادثه نشت مواد اولیه و بازیافتی اعلام شد که خوشبختانه خسارت جانی این حادثه نداشته و خسارت مالی هم به صورت محدود به مواد اولیه بوده که مهار شده است.