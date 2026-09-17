به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی اعلام کرد: در پیِ انتشار ویدئویِ مربوط به مأموران انتظامی شهر تبریز مبنی بر بروزِ رفتارِ نامتعارف با یک متهم؛ طی بررسی به‌عمل آمده مشخص شد که این اتفاق در ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ و پس از دستگیری فردِ مذکور در نزاعِ خیابانی رُخ داده است.

پیگیری‌ها از سازمان قضایی نیروهای مسلح در این زمینه حکایت از آن دارند که علاوه بر برخورد آیین‌نامه‌ای و درون‌سازمانی فراجا با عوامل خاطی حاضر در فیلم و همچنین دلجویی از فرد مزبور، دستگاه قضایی نیز بلافاصله در مورد افراد مورد اشاره پرونده قضایی تشکیل داده و در حال حاضر مأموران مورد اشاره در بازداشت هستند.

همچنین در بررسی سوابقِ متهم مشخص شد که دارایِ جرائم متعدد از جمله قمه کشی، نزاع و مزاحمتِ خیابانی برایِ شهروندانِ تبریزی و توزیع مواد مخدر بوده؛ که البته این موضوع نافیِ رفتار نامتعارف و خارج از استانداردهایِ قانونیِ مأموران نیست. فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی تأکید می‌نماید که هر رفتار خارج از عرف و قانون توسط مأموران بدون اغماض بررسی و به اطلاعِ افکارعمومی خواهد رسید.

همچنین برخورد با افرادی که مخلِّ امنیت و آسایش شهروندان هستند همواره در دستورکار بوده و مُرِّ قانون در این خصوص اعمال خواهد شد.