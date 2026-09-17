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برداشت انگور در تاکستان استان قزوین آغاز شده و جشن انگور، فرصتی برای روایت ظرفیتهای این محصول و حالوهوای باغداران منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، مراسم سی امین جشنواره انگور تاکستان با هدف معرفی ظرفیتهای کشاورزی، فرهنگی و گردشگری شهرستان تاکستان و گرامیداشت جایگاه انگور و فرآوردههای آن در اقتصاد و فرهنگ منطقه آغاز شد و فردا به کار خود پایان می دهد.
در این جشنواره ۷۵ نوع از ارقام انگور تاکستان و فرآوردههای آنها در ۴۳ غرفه به نمایش گذاشته شد.
برداشت انگور تاکستان که از نیمه شهریور آغاز شده است تا نیمه مهر ادامه دارد.
پیش بینی میشود امسال ۳۵۰ هزار تن انگور در این شهرستان برداشت شود.