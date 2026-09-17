مرد سبزواری در اقدامی ایثارگرانه و برای جلوگیری از برخورد یک خودرو با تعدادی کودک در جاده کیاسر، خود را به زیر خودرو رساند و مانع از وقوع حادثه برای کودکان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: یک شهروند سبزواری با مشاهده حرکت خودرو به سمت کودکان در جاده کیاسر، بی درنگ خود را به زیر خودرو انداخته و خودرو را متوقف کرده است.

اکبر زحمتکش افزود: این مرد در نتیجه این اقدام، از ناحیه شکم دچار سوختگی شده و پس از انتقال به بیمارستان واسعی سبزوار، تحت مراقبت و درمان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این مرد فداکار هم‌ اکنون در بیمارستان واسعی سبزوار بستری است و روند درمان خود را طی می‌ کند.