\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0645\u0647\u062f\u06cc\u0647 \u0627\u0635\u062d\u0627\u0628\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0628\u0647 \u062a\u062f\u0631\u06cc\u062c \u0627\u0632 \u0628\u0639\u062f\u0627\u0632\u0638\u0647\u0631 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0648\u0627\u0631\u062f \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n