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جهانبخش میرزاوند گفت: ۳۰۰ هزار خانوار عشایری در کشور نیازمند پنل خورشیدی هستند اما در یک دهه اخیر فقط ۳۰ هزار دستگاه بین آنها توزیع شد که اصلا پاسخگوی نیاز عشایر نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس امور عشایر کشور در همایش بررسی مشکلات و ظرفیتهای عشایر کهگیلویه و بویراحمد در منطقه عشایری کاکان، افزود: با توجه به محدودیت منابع و مشکلات تأمین پنلهای خورشیدی، اولویتبندی خانوارهای عشایری بر اساس شاخصهای مشخص انجام شده است و خانوادههای دارای کودک معلول، سالمندان، کودکان محصل و زنان سرپرست خانوار در اولویت قرار گرفتهاند.
میرزاوند از بررسی راهکارهای جایگزین برای تأمین انرژی عشایر نیز خبر داد و اظهار کرد: استفاده از تجهیزات کوچکتر و ارزانتر و همچنین طرحهایی برای تولید برق از حرکت خودروهای عشایری با همکاری شرکتهای دانشبنیان در دست بررسی است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مسائل عشایر ریشه در قوانین و رویههای موجود دارد، گفت: اگر قرار است مشکلات عشایر به شکل اساسی حل شود، باید از تصمیمهای مقطعی عبور کنیم و برای مسائل موجود راهکارهای قانونی و اجرایی پایدار تعریف شود.
رئیس امور عشایر کشور یکی از مهمترین مشکلات عشایر را تأمین آب شرب دانست و گفت: تغییرات اقلیمی، خشکسالی و کاهش منابع آبی، تنش آبی در مناطق عشایری را جدیتر کرده است و باید برای تأمین آب پایدار این جامعه برنامهریزی شود.
میرزاوند افزود: در سال گذشته با استفاده از اعتبارات مدیریت بحران، منابع قابل توجهی برای حوزه عشایر تأمین شد و با این اعتبار، ۱۵۰ دستگاه کامیون برای آبرسانی عشایری خریداری شده است؛ اقدامی که به گفته وی، در مقایسه با روند خرید تجهیزات آبرسانی عشایری در سالهای گذشته، ظرفیت قابل توجهی ایجاد کرده است.
وی با اشاره به ضرورت توزیع عادلانه اعتبارات، گفت: برای تعیین سهم مناطق مختلف، شاخصهایی مانند جمعیت عشایری، تعداد دام، میزان خشکسالی، محرومیت و مرزداری مورد توجه قرار گرفته است تا منابع بر اساس نیاز واقعی مناطق تخصیص یابد.
رئیس امور عشایر همچنین از پیگیری اختصاص اعتبارات ویژه برای رفع تنش آبی عشایر خبر داد و گفت: هدف این است که علاوه بر آبرسانی سیار، منابع آب موجود در مناطق عشایری شناسایی و ساماندهی شود و با تهیه نقشههای GIS، بهسازی چشمهها، لایروبی قنوات و بررسی ظرفیت منابع آبی، زمینه تأمین آب پایدار فراهم شود.
میرزاوند در ادامه با اشاره به مشکلات عشایر در زمینه سرپناه، خواستار بازنگری در دستورالعملهای موجود شد و گفت: شرایط زندگی عشایری با زندگی شهری متفاوت است و نمیتوان برای همه مناطق یک نسخه واحد پیچید؛ راهکارهای مربوط به سرپناه باید متناسب با واقعیت زندگی عشایر طراحی شود.
وی همچنین بر ضرورت بازنگری در شیوه ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی در مناطق عشایری تأکید کرد و گفت: ارائه خدمات به عشایر لزوماً به ساخت ساختمانهای ثابت نیاز ندارد و میتوان با استفاده از ظرفیت چادر، کانکسهای سبک و خدمات سیار، دسترسی این جامعه به خدمات را افزایش داد.
رئیس امور عشایر پیشنهاد کرد با استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی، چند دستگاه آمبولانس برای ارائه خدمات سلامت در مناطق عشایری تجهیز شود و افزود: بسیاری از خدمات اولیه پزشکی مانند سنجش فشار خون، قند خون و مراقبتهای اولیه را میتوان در محل استقرار عشایر ارائه کرد و در موارد تخصصی نیز خدمات سیار پزشکی را به این مناطق رساند.
میرزاوند در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه خدمات اداری و الکترونیک برای عشایر اشاره کرد و گفت: راهاندازی «کافینت عشایری» یکی از اقداماتی است که با هدف کاهش هزینه و مسافت دسترسی عشایر به خدمات اداری در دستور کار قرار گرفته است.