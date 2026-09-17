بخش بهداشت و درمان غزه در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.

بخش بهداشت و درمان غزه در آستانه فروپاشی

بخش بهداشت و درمان غزه در آستانه فروپاشی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از غزه؛ بخش بهداشت و درمان غزه در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. دیگر مسئله فقط تمام شدن دارو نیست، بلکه این مشکل به بحران سوخت گره خورده و شریان‌های باقی‌مانده زندگی را در این منطقه اینجا تحت فشار گذاشته است. وقتی سوخت نباشد، آمبولانس‌ها از حرکت بازمی‌مانند و خودرو‌های حمل و نقل کادر درمان نیز متوقف می‌شوند.

برخی پزشکان و پرستاران مسافت‌های طولانی را پیاده طی کردند تا به بیمارستان برسند. اما این کار برای بیماران، با وخیم‌تر شدن وضع سلامتشان و ادامه محاصره غزه، روز به روز غیرممکن‌تر می‌شود.

بحران سوخت در غزه فقط یک عدد در گزارش سازمان‌های بین المللی نیست؛ بلکه گلوله‌ای است که هر روز به‌آرامی به سمت مجروحان و بیماران شلیک می‌شود؛ همان کسانی که منتظر فرصتی برای زندگی هستند.

کمبود سوخت باعث توقف فعالیت بخش‌های زیادی از بیمارستان‌های نوار غزه شده، موضوعی که زندگی هزاران بیمار و مجروح را در معرض خطر قرار داده است.