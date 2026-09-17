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وزیر اسبق امور خارجه گفت: تلاش برای حذف یک جریان یا فرهنگ و کشور متمدن و بزرگی همچون ایران اسلامی از طریق زور و جنایت، همواره با شکست مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق امور خارجه در سلسله نشستهای جهاد تبیین حرم مطهر شاهچراغ (ع) گفت: تلاش برای حذف یک جریان یا فرهنگ و کشور متمدن و بزرگی همچون ایران اسلامی از طریق زور و جنایت، همواره با شکست مواجه شده است. آقای متکی بااشاره به پیشروی نیروهای انصارالله یمن گفت: موقعیت راهبردی یمن و ایمان مردم؛ این کشور را برابر مستکبران شکست ناپذیر کرده است.