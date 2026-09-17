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معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: ایران پیروزی خود را در عمل ثابت کرده است و باید با رفع تحریمها و فراهم شدن امکان صادرات درست و منطقی، این پیروزی را تثبیت کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: ایران پیروزی خود را در عمل ثابت کرده است و باید با رفع تحریمها و فراهم شدن امکان صادرات درست و منطقی، این پیروزی را تثبیت کنیم.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در جریان بازدید از شرکت ایران ترانسفو، با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت برق گفت: اینکه در ایام جنگ قطعی برق را ظرف چند ساعت برطرف میکردیم، مدیون زحمات شماست و تابآوری مردم نیز در این شرایط افزایش پیدا کرد.
قائمپناه با اشاره به اهمیت تأمین پایدار برق اظهار کرد: وقتی برق قطع نشود، مردم احساس آرامش بیشتری میکنند و وقتی قطع شود، طبیعی است که زندگی سخت میشود. این موضوع مدیون زحمات کارکنان صنعت برق است.
وی درباره مشکلات نظام بانکی نیز گفت: حتماً موضوع بانکها را که در این نشست مطرح شد را پیگیری میکنیم، اما بانکها تکالیف زیادی از جمله پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و مسکن بر عهده دارند که مقداری انرژی بانکها را گرفته است.
معاون اجرایی رئیسجمهور افزود: اگر بانکها مکلف بودند ۷۰ درصد منابع خود را ابتدا به تولید اختصاص دهند و بعد اگر چیزی باقی ماند به بخشهای دیگر بدهند، شرایط متفاوت بود؛ چرا که وقتی میگوییم ازدواج باید انجام شود، باید اشتغال وجود داشته باشد تا فرد بتواند ازدواج کند و مسکن داشته باشد.
قائمپناه ادامه داد: در این زمینه چالش جدی داریم و از سوی دیگر، بانکها اگر تعهداتی را که درباره ازدواج، اشتغال و مسکن دارند اجرا نکنند، جریمه میشوند و باید دو برابر آن را پرداخت کنند.
وی تأکید کرد: قانونگذاران و نمایندگان مجلس باید کمک کنند و تکلیف مشخصی بگذارند که اگر قرار است تولید بچرخد، ۷۰، ۶۰ یا ۴۰ درصد منابع بانکی صرفاً به تولید اختصاص پیدا کند.
معاون اجرایی رئیسجمهور ابراز امیدواری کرد این موضوع از پایه حل شود و گفت: اگر این اتفاق بیفتد، دیگر نیازی نیست خیلی به امر ازدواج و مسکن کمک شود؛ خودبهخود وقتی فرد موقعیت خوب پیدا کنند، میرود ازدواج میکند و مسکنش را هم تأمین میکند.
قائمپناه با اشاره به آثار نقدینگی بانکها بر اقتصاد اظهار کرد: نقدینگی بانکها اگر از حدی بگذرد، بر تورم اثر میگذارد و این چرخه سالها ادامه داشته است؛ امیدواریم این مسئله بهطور جدی حل شود.
وی درباره موضوع تأمین ارز نیز گفت: همه میدانیم در زمینه ارز با مشکلات جدی مواجه هستیم که ناشی از مسدود شدن بنادر و تحریمهایی است که وجود دارد. طبیعی است که ارز ما مانند گذشته نیست و روزبهروز آمریکا فشار بیشتری بر ما وارد میکند.
معاون اجرایی رئیسجمهور افزود: امیدوارم با جنگی که اتفاق افتاد و پیروزی که حاصل شد و همچنین با تدبیری که مقامات ارشد نظامی و سیاسی ما در پیش گرفتهاند، این تحریمها برطرف شود و سایه شوم نه جنگ و نه صلح هرچه زودتر از سر مملکت برداشته شود و آمریکا نیز از خیال شوم خود دست بردارد که میتواند با ایران درگیر شود.
قائمپناه گفت: ایران پیروزی خود را در عمل ثابت کرده است و باید آن را با رفع تحریمها و فراهم شدن امکان صادرات درست و منطقی تثبیت کنیم تا نفتی را که همهجا میفروشند، بتوانیم آزادانه بفروشیم، پول آن برگردد و مشکلاتی مانند قاچاق ارز، تخصیص ارز و مسائل مشابه، خودبهخود برطرف شود.
وی ادامه داد: با تدبیری که بهخصوص شورای عالی امنیت ملی در این زمینه دارد و کمکهایی که انجام میشود، امیدوارم این اتفاق هرچه زودتر بیفتد.
معاون اجرایی رئیسجمهور اظهار کرد: نتیجه جنگ تحمیلی اخیر و جنگ ۱۲ روزه، پیروزی ایران بود و امیدوارم این پیروزی منجر به یک تفاهم پایدار با کشور متجاوزگر آمریکا شود و این تصور از ذهن آنها برود که میتوانند به ایران حمله کنند و ایران تسلیمشدنی است.
قائمپناه افزود: بنابراین باید مدتی تابآوری خود را افزایش دهیم تا ثابت شود که ما ملت شکستناپذیری بودهایم و خواهیم بود.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به بهرهوری نیروی انسانی گفت: نباید به زور هیچکس را استخدام کرد. اگر نیاز بود، آدم توانمند و با توان بالا استخدام کنید.
قائمپناه خطاب به مسئولان این شرکت، تأکید کرد: تکنسینهای خوب استخدام کنید، ولی خدای نکرده با توصیههای زیاد با منابع انسانی مواجه نشوید که بعد بهرهوری شما را پایین بیاورد و از سودی که متعلق به ملت و مردم است، از بین برود.
وی در پایان با آرزوی سلامتی برای کارکنان ایران ترانسفو گفت: اینکه قطعی برق در ایام جنگ را ظرف چند ساعت برطرف میکردیم، مدیون کار شما هستیم.
وی گفت: امیدواریم این روزهای سخت هم بگذرمد، چرا که سالهای سال، ایران با این تنشها و درگیریها مواجه بوده است. ایران کشوری با تمدن چند هزار ساله است.
معاون اجرایی رئیسجمهور ادامه داد: بنابراین آمریکا که تمدنی ندارد و کشوری است که چند صد ساله درست شده، نمیتواند در تمدن ما وارد شود و ایران ما را تجزیه کند. به نظر میآید خودشان متوجه شدهاند که با ایران نخواهند توانست خیلی دست و پنجه نرم کنند.
قائمپناه خاطرنشان کرد: هم رزمندگان ما خوب بلدند بجنگند، هم مهندسان و کارگران ما خوب بلدند تولید کنند و هم مردم با همه سختیها و گرانیها خوب بلدند تاب بیاورند و تابآوری داشته باشند.