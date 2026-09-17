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تولید، پاسخ راهبردی ایران به جنگ اقتصادی است

افتتاح کارخانه ذوب آهن ابهر در سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به استان زنجان، آقای قائم پناه از روند اجرای چند طرح عمرانی و خدماتی هم بازدید کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۶- ۱۶:۳۷
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برچسب ها: قائم پناه ، معاون اجرایی رئیس جمهور ، کارخانه ذوب آهن
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