به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، با روسای دانشگاه‌های استان دیدار و درباره مهم‌ترین مسائل حوزه آموزش عالی، برنامه‌های دانشگاه‌ها و نقش مراکز علمی در توسعه استان گفت‌وگو کرد

مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران در نشست با روسای دانشگاه های استان که با حضور سوادکوهی معاون سیاسی امنیتی استاندار و قاسمی طوسی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار برگزار شد،با تأکید بر اهمیت جایگاه دانشگاه‌ها در فرآیند توسعه استان، گفت: دانشگاه‌ها علاوه بر رسالت علمی و آموزشی، باید در شناسایی و ارائه راهکار برای مسائل و چالش‌های استان نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، افزود: کلاس‌های دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور دانشجویان، ارتقای کیفیت خدمات دانشگاهی و توجه به مسائل جامعه دانشگاهی از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود.

استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی استان، خاطرنشان کرد: ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه‌های مازندران می‌تواند در تصمیم‌سازی‌های مدیریتی و حل مسائل استان مورد استفاده قرار گیرد و لازم است این ارتباط به شکل هدفمند و عملیاتی توسعه پیدا کند.

یونسی رستمی همچنین بر استفاده از ظرفیت نخبگان، استادان و دانشجویان در مسیر توسعه استان تأکید کرد و گفت: دانشگاه‌ها باید به عنوان یکی از ارکان اصلی تولید علم، ایده و راهکار، در فرآیند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی استان حضور مؤثر داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به مسائل و دغدغه‌های دانشجویان در حوزه رفاهی، به موضوع تغذیه دانشجویان پرداخت و گفت: در رابطه با این مسائل، یک‌سری راهکارها مطرح و بررسی شده است و مبانی و زیرساخت‌های لازم نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار مازندران افزود: تلاش ما این است که موانع موجود در این مسیر را یکی پس از دیگری برطرف کنیم تا شرایط مناسب‌تری برای دانشجویان فراهم شود.

یونسی رستمی با تأکید بر توجه به مطالبات دانشجویان تصریح کرد: ما در کنار دانشجویان برای حل مسائل و مشکلات آنها هستیم و تلاش می‌کنیم دغدغه‌های جامعه دانشگاهی با همکاری دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان پیگیری و برطرف شود.

در ادامه این نشست، روسای دانشگاه‌های استان مازندران نیز به بیان دیدگاه‌ها، مسائل و پیشنهادهای خود درباره آغاز سال تحصیلی جدید، وضعیت زیرساخت‌های دانشگاهی، امور رفاهی و آموزشی دانشجویان و ظرفیت‌های علمی و پژوهشی مراکز آموزش عالی پرداختند.

در این نشست همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دانشگاه‌ها و مجموعه مدیریت اجرایی استان و بهره‌گیری از ظرفیت مراکز علمی برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای مازندران تأکید شد.