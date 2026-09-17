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دادستان شهرستان مهریز بر تشدید نظارت بر فعالیت نهالستانها و جلوگیری از عرضه و جابهجایی نهالهای فاقد مجوز و گواهی سلامت تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دهقان در نشست کمیته فنی نهال استان در مهریز، با اشاره به اهمیت سلامت نهال در توسعه باغداری، اظهار کرد: نظارت مستمر و دقیق بر نهالستانها باید در اولویت قرار گیرد و در کنار نظارت، موانع و مشکلات تولیدکنندگان نیز برای تقویت تولید نهال باکیفیت و توسعه بازار و صادرات پیگیری شود.
وی افزود: عرضه و انتقال نهال باید پس از طی مراحل قانونی و اطمینان از سلامت و اصالت آن انجام شود تا از ورود عوامل بیماریزا و خسارتهای احتمالی به باغات جلوگیری شود.
مسلم زارع، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهریز نیز با تأکید بر ضرورت تولید نهال سالم و اصیل، گفت: سلامت نهال باید پیش از عرضه و انتقال به باغات، با انجام آزمایشهای لازم و تأیید مراجع تخصصی بررسی و گواهی سلامت برای نهالهای واجد شرایط صادر شود.
وی افزود: رعایت الزامات فنی و بهداشتی در نهالستانها، نقش مهمی در حفظ سلامت باغات، افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت تولیدات کشاورزی دارد و نظارت بر فرآیند تولید، عرضه و جابهجایی نهال با جدیت دنبال خواهد شد.
در این نشست مقرر شد نهالکاران شهرستان تا زمان صدور مجوز فعالیت، انجام آزمایشهای لازم و دریافت گواهی سلامت، از فروش و جابهجایی نهالهای تولیدی خودداری کنند.
همچنین با هدف جلوگیری از جابهجایی نهالهای فاقد مجوز، مقرر شد با همکاری نیروی انتظامی، نظارت بر خودروهای حمل نهال در مسیرهای ورودی و خروجی شهرستان تشدید شود.