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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان از اختصاص سهمیه ارزی ۶۶۰ میلیوندلاری برای واردات کالا از مرزهای استان با اولویت تأمین کالاهای اساسی و ارتقای معیشت مرزنشینان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ارسلان ازهاری با اشاره به دومین سال اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی و ارتقای معیشت مرزنشینان و اشتغال پایدار آنها، اظهار داشت: سهمیه ارزی بالغ بر ۶۶۰ میلیون دلار برای استان در نظر گرفته شده است که واردات کالاهای اساسی در اولویت اول و کالاهای مجاز مصوب کارگروه ماده چهار در وهله دوم در قالب رویههای کولبری از مرزهای استان انجام خواهد شد.
وی با اشاره به بررسی مسائل و مشکلات اجرایی احصاشده طی یک سال گذشته در این نشست، افزود: بخشی از موضوعات در داخل استان قابل حلوفصل است و مدیران دستگاههای اجرایی موظف به پیگیری و رفع آنها هستند؛ همچنین موضوعاتی که نیازمند اصلاح دستورالعملهای ابلاغی است، پس از جمعبندی از طریق مبادی ذیربط بهویژه کارگروه ماده ۴ پیگیری خواهد شد تا روانسازی لازم در این حوزه صورت گیرد.
معاون اقتصادی استاندار کردستان با تأکید بر اینکه هدف اصلی این قانون ارتقای معیشت مرزنشینان است، تصریح کرد: مرزنشینان عزیز میتوانند به دو شیوه انفرادی و تجمیعی (از طریق کارگزاریها و به نیابت از آنها) نسبت به واردات کالا اقدام کنند.