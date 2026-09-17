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معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از اجرای طرح مدیریت پایدار جنگل یا «جنگلداری نوین» در سطح ۷۱۸ هزار هکتار از جنگلهای هیرکانی در سه استان شمالی کشور خبر داد و گفت: بخشهایی از این طرح در گیلان و گلستان وارد مرحله اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کامران پورمقدم در گفتوگو با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست گفت: این طرح امسال در ۲۸ حوزه آبخیز جنگلی در استانهای گیلان، مازندران و گلستان اجرا میشود، و مطالعات اجرایی آن با استفاده از ظرفیت دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و جوامع محلی به طور دقیق انجام شده است.
وی افزود: از مجموع ۷۱۸ هزار هکتار پیشبینیشده، حدود ۸۶ هزار هکتار در استان گیلان و حدود ۳۰ هزار هکتار در استان گلستان وارد مرحله اجرا شده است. این طرحها در قالب تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم در حال اجرا هستند.
پورمقدم گفت: شیوهنامه اجرای طرح مدیریت پایدار جنگل نیز تهیه شده و در وزارت جهاد کشاورزی در حال بررسی است تا پس از تصویب و ابلاغ، اجرای طرحها بر اساس ضوابط مشخص و با امکان نظارت دقیق دنبال شود.
اشتغال جوامع محلی در اجرای طرح
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با تأکید بر نقش جوامع محلی در این طرح، گفت: بخش مهمی از نیروی کار مورد نیاز پروژههای اجرایی از میان جوانان محلی ساکن در حوزههای آبخیز تأمین خواهد شد.
وی افزود: در کنار اشتغال مستقیم، طرحهای اقتصادی و معیشتی متنوعی نیز پیشبینی شده است، که از جمله آنها میتوان به زراعت چوب، پرورش زنبور عسل، توسعه ظرفیتهای تفرجگاهی و پارکهای جنگلی، طبیعتگردی، بومگردی و در مناطق دارای ظرفیت، آبزیپروری اشاره کرد.
پورمقدم با اشاره به انجام آمایش سرزمین در ۱۰۴ حوزه جنگلی ناحیه رویشی هیرکانی، اظهار کرد: ظرفیتها و کاربریهای قابل اجرا در این حوزهها شناسایی شده تا متناسب با ظرفیت هر منطقه، طرحهای اقتصادی با مشارکت جوامع محلی اجرا شود.
تأمین مالی با مشارکت دولت و مردم
وی درباره منابع مالی اجرای طرحها گفت: بخشی از منابع مورد نیاز طرحهایی مانند زراعت چوب از طریق کمکهای فنی و اعتباری دولت و تسهیلات کمبهره در اختیار جوامع محلی، بهرهبرداران عرفی و متقاضیان قرار میگیرد.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی افزود: دولت همچنین تأمین زیرساختهایی مانند ایجاد نهالستان و تأمین نهالهای سریعالرشد و سایر زیرساختهای مورد نیاز را بر عهده دارد، اما بخش عمده هزینههای اجرایی طرحها قرار است از محل درآمد خود طرح تأمین شود.
پورمقدم تأکید کرد: طرحهای پیشبینیشده باید خودگردان باشند تا بتوانند به صورت پایدار ادامه پیدا کنند.
مشارکت مردم؛ محور مدیریت جنگل
وی مشارکت جوامع محلی را محور اصلی طرحهای مدیریت پایدار جنگل دانست و گفت: بدون مشارکت مردم، اهداف پیشبینیشده در طرحهای جنگلداری نوین در ناحیه هیرکانی و همچنین طرحهای جنگل اجتماعی در ناحیه زاگرس به طور کامل محقق نخواهد شد.
پورمقدم افزود: در این طرحها عمده زیرساختها از سوی دولت تأمین و در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و آورده اصلی مردم نیز نیروی کار و آورده شخصی آنهاست؛ درآمد حاصل از اجرای پروژهها نیز برای تقویت معیشت متقاضیان، مجریان و بهرهبرداران همان طرحها اختصاص مییابد.