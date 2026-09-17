به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محمد بهرامی در همایش بررسی مشکلات و ظرفیت‌های عشایر کهگیلویه و بویراحمد در منطقه عشایری کاکان با اشاره به جایگاه عشایر در هویت فرهنگی استان، گفت: عشایر تنها یک جامعه در حال کوچ نیستند، بلکه حامل یک فرهنگ زنده و پویا هستند که این فرهنگ را در مسیر کوچ خود حفظ کرده‌اند.

وی با اشاره به حضور جمعیت قابل توجه عشایر ترک‌زبان و قشقایی در استان، افزود: قشقایی‌ها در کهگیلویه و بویراحمد مهمان نیستند، بلکه خود را صاحب این سرزمین می‌دانند و سال‌هاست همزیستی خوب و مسالمت‌آمیزی میان اقوام و عشایر در استان و شهرستان‌های همجوار شکل گرفته است.

نماینده بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد از استان‌های دارای سهم بالای جمعیت عشایری کشور است، تصریح کرد: عشایر در استان ما صرفاً یک جامعه جمعیتی نیستند، بلکه بخشی از فرهنگ غالب، اصیل و ریشه‌دار مردم محسوب می‌شوند.

بهرامی خواستار توجه ویژه به ظرفیت‌های فرهنگی عشایر شد و گفت: انتظار داریم کهگیلویه و بویراحمد در حوزه مسائل فرهنگی عشایر به‌عنوان پایلوت انتخاب شود و حتی برای ثبت ملی و جهانی فرهنگ عشایری زاگرس اقدام کنیم.

وی ادامه داد: کوچ عشایر یک مهاجرت بزرگ است که سالانه دو بار اتفاق می‌افتد و برای مدیریت این ظرفیت باید برنامه‌ای جامع داشته باشیم.

بهرامی با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی با جامعه عشایری گفت: در تهران دستگاه‌های مختلف زمانی می‌توانند برای حل مشکلات استان اقدام کنند که مدیران استانی مقدمات کار را فراهم کرده، داده‌ها را آماده و موضوع را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند؛ اگر قرار باشد همه مراحل از صفر تا صد در تهران دنبال شود، کار‌ها به نتیجه نمی‌رسد.

نماینده بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات عشایر در حوزه منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: در میان مردم به دلیل برخی مشکلات این حوزه آسایش نداریم. قانون و مقررات وجود دارد، اما آنچه اهمیت دارد نحوه اجرای قانون است.

وی افزود: من این موضوع را سلیقه‌ای مطرح نمی‌کنم، بلکه نگاه علمی و مبتنی بر واقعیت‌های موجود دارم. اگر مدیری در چارچوب قانون نتواند با تدبیر مسائل مردم را حل کند، بسیاری از ظرفیت‌ها در استان بلااستفاده می‌ماند.

بهرامی با بیان اینکه نمایندگان مجلس زبان رسای مردم هستند، تصریح کرد: ما اگر با مسئولان و دولتمردان ارتباط داریم، نماینده مردم هستیم و باید از حقوق مردم دفاع کنیم. ظرفیت‌هایی که در پایتخت طبیعت ایران وجود دارد، باید با تدبیر احیا شود و نباید برخی مدیران با ایجاد موانع، چوب لای چرخ مردم بگذارند.

وی تأمین آب آشامیدنی عشایر را از مهم‌ترین مطالبات این جامعه عنوان کرد و گفت: موضوع آب و تنش آبی عشایر باید در اولویت قرار گیرد؛ به‌ویژه اینکه بخشی از آب شرب باکیفیت استان در همین منطقه وجود دارد و می‌توان با استفاده از ظرفیت موجود و به‌صورت ثقلی، آب را در اختیار عشایر قرار داد.

بهرامی از رئیس امور عشایر کشور خواست برای حل مشکلات عشایر استان از ظرفیت مدیریتی خود استفاده کند و افزود: امیدواریم با همکاری رئیس سازمان امور عشایر، استاندار و مدیران استانی، مشکلات این قشر که گاهی صدای رسایی برای بیان مطالبات خود ندارند، پیگیری شود.

وی با اشاره به سخت گذر بودن بسیاری از مسیر‌های عشایری استان، خواستار توجه ویژه به راه‌های دسترسی شد و گفت: وضعیت جغرافیایی استان و مسیر‌های صعب‌العبور ایجاب می‌کند برای راه‌های عشایری ضریب بیشتری در نظر گرفته شود.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون همچنین به مشکلات جمع‌آوری تأسیسات پس از کوچ عشایر اشاره کرد و افزود: عشایر پس از پایان کوچ برای جمع‌آوری تأسیسات خود نیازمند نیرو و امکانات هستند و در این زمینه نیز مشکلاتی دارند.

وی با اشاره به نیاز عشایر به پنل‌های خورشیدی گفت: بر اساس مطالب مطرح‌شده در این جلسه، حدود ۱۱ هزار پنل برقی مورد نیاز عشایر است، در حالی که ظرفیت موجود پاسخگوی تنها حدود ۲ هزار مورد است.

بهرامی همچنین توسعه پوشش ارتباطی و آنتن‌دهی در مناطق عشایری را ضروری دانست و خواستار رفع مشکلات ارتباطی این مناطق شد.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و تورم در جامعه، گفت: افزایش قیمت‌ها زندگی مردم را دشوار کرده است، اما همین شرایط می‌تواند در حوزه تولید گوشت قرمز برای عشایر به یک فرصت تبدیل شود.

بهرامی افزود: با حمایت از عشایر می‌توان بنیه اقتصادی آنها را تقویت کرد و تولید گوشت قرمز را افزایش داد؛ موضوعی که در شرایط دشوار ارزی می‌تواند به کاهش نیاز کشور به واردات گوشت نیز کمک کند.

وی حذف یارانه جو را یکی دیگر از مشکلات عشایر دانست و گفت: این موضوع هزینه تولید را برای عشایر افزایش داده است و باید برای جبران آثار آن راهکاری پیدا شود.

نماینده بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس با اشاره به کاهش سهمیه مجوز حفر چاه برای عشایر گفت: از حدود ۱۶ هزار مجوز به ۵۵ مجوز رسیده‌ایم و این تعداد برای نیاز عشایر کافی نیست.

وی تأکید کرد: باید دست عشایر را گرفت و صرفاً در چهارچوب‌های خشک اداری متوقف نشد؛ قوانین و مقررات برای حل مسائل مردم باید با تدبیر و در مسیر خدمت به آنها اجرا شود.

بهرامی همچنین خواستار تقویت خدمات بهداشتی و بیمه‌ای عشایر شد و گفت: خدمات دامپزشکی در میان عشایر قابل قبول بوده و از مجموعه دامپزشکی تشکر می‌کنم، اما افزایش قیمت دارو‌ها فشار زیادی بر عشایر وارد کرده و باید در این زمینه نیز حمایت بیشتری صورت گیرد.

وی ایجاد بازارچه برای فروش محصولات عشایر را ضروری دانست و اظهار کرد: تولید زمانی برای عشایر به رونق اقتصادی تبدیل می‌شود که بازار فروش محصولات آنها نیز فراهم باشد.

بهرامی همچنین بر ضرورت ایجاد جایگاه‌های مناسب برای فروش دام تأکید کرد و گفت: برخی جایگاه‌های موجود با مشکلاتی مواجه هستند و لازم است جایگاه‌هایی متناسب با چارچوب‌های قانونی و نیاز عشایر ایجاد شود.

وی مشکلات بانکی را از دیگر موانع پیش روی جامعه عشایری عنوان کرد و افزود: عشایر مانند برخی شهرنشینان دسترسی آسان به ضامن و شرایط بانکی ندارند و باید برای تسهیل دریافت تسهیلات آنها راهکار مناسبی طراحی شود.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس با اشاره به پروژه‌های عمرانی عشایری گفت: سرانه توزیع اعتبارات عشایری متناسب با سرانه واقعی و نیاز‌های این جامعه در کشور نیست و شاخص‌های فعلی باید مورد بازنگری قرار گیرد.

بهرامی با بیان اینکه اصلاح این ساختار نیازمند پیگیری در سطح ملی است، افزود: امیدواریم سازمان امور عشایر کشور این موضوع را در دستور کار قرار دهد و مجلس نیز در اصلاح قوانین و مقررات مربوطه کمک خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری عشایری استان، از برزگر، کارآفرین ملی، خواست به‌عنوان مشاور گردشگری در حوزه عشایر در کنار استانداری قرار گیرد و گفت: ظرفیت‌های زیادی در استان وجود دارد که حتی برخی از مردم و مسئولان از آنها اطلاع کافی ندارند.

بهرامی پیشنهاد ایجاد یک مجموعه یا ساختار آموزشی تخصصی برای معرفی و توسعه ظرفیت‌های عشایری را مطرح کرد و افزود: لزوماً نباید یک دانشگاه رسمی ایجاد شود؛ می‌توان یک ساختار آموزشی تخصصی و کاربردی برای معرفی ظرفیت‌ها، آموزش و انتقال تجربیات ایجاد کرد.