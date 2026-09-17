به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های پومسه قهرمانی جهان در شرایطی به میزبانی کره‌جنوبی برگزار می‌شود که جامعه داوری تکواندو ایران بار دیگر نماینده‌های خود را در بالاترین سطح این رویداد بین‌المللی دارد.

بر این اساس، مونس زمانی و شمسی علیخانی، دو داور بین‌المللی و توانمند استان تهران، با تکیه بر تجارب ارزنده و دانش فنی خود در جمع داوران منتخب این دوره از مسابقات جهانی حضور پیدا کرده و به قضاوت می‌پردازند.

در همین راستا، کمیته داوران فدراسیون تکواندو با انتشار پیامی، این افتخارآفرینی را تبریک گفت.

در متن این پیام آمده است:

حضور ارزشمند خانم مونس زمانی و خانم شمسی علیخانی، دو داور شایسته تهرانی، در مسابقات پومسه قهرمانی جهان به میزبانی کره جنوبی، موجب افتخار جامعه داوری تکواندو ایران است. این حضور، نشان‌دهنده توانمندی، تجربه و شایستگی داوران ایرانی در عرصه‌های معتبر بین‌المللی بوده و بیانگر ظرفیت بالای داوری کشورمان است. کمیته داوران فدراسیون تکواندو ایران ضمن تبریک این حضور ارزشمند، برای این دو داور گرامی آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.

رقابت‌های پومسه قهرمانی جهان ۲۵ تا ۲۹ شهریور برگزار می شود و کاروان ایران با ۱۷ ورزشکار در این مسابقات حضور دارد.