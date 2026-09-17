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دبیر قرارگاه جهادی آموزش و پرورش از تشکیل هفت هزار و ۲۳۹ هیئت امنای مردمی برای طرحهای نهضت توسعه عدالت خبر داد و گفت: پیشرفت طرحها از ۳۴ درصد در زمان ابلاغ گام دوم، به ۷۳ درصد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ اردشیر دهقانی؛ مشاور رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور و دبیر قرارگاه جهادی آموزش و پرورش در دومین روز گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استانها، با ارائه گزارشی از عملکرد قرارگاه جهادی آموزش و پرورش اظهار کرد: از مجموع هفت هزار و ۹۷۰ طرح نهضت توسعه عدالت، هفت هزار و ۲۳۹ طرح دارای هیئت امنا هستند که سه هزار و ۷۱۸ هیئت در طرحهای در حال اجرا فعالیت دارند و سه هزار و ۵۲۱ هیئت امنای طرحهای افتتاحشده نیز به انجمن اولیا و مربیان مدارس متصل شدهاند تا مشارکت مردمی در این طرحها استمرار داشته باشد.
وی با اشاره به طرح شهید عجمیان، گفت: انجمنهای اولیا و مربیان با تشکیل یکهزار و ۴۸۵ گروه، ۴۱ درصد مشارکت گروههای فعال این طرح را به خود دادهاند. طرح شهید عجمیان در ۲۸ محور خدماتی اجرا میشود و تاکنون بیش از ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار مترمربع رنگآمیزی در ۶۷ هزار و ۵۰۳ کلاس درس انجام شده است که صرفهجویی اقتصادی این اقدام حدود ۵۴۰ میلیارد تومان برآورد میشود. همچنین تاکنون ۸۹ هزار و ۷۷۵ نفرروز در اجرای این طرح مشارکت داشتهاند.
دبیر قرارگاه جهادی آموزش و پرورش ادامه داد: از مجموع ۸۳ هزار و ۳۷ کلاس درس هدفگذاریشده، عملیات بهسازی ۶۷ هزار و ۲۷۹ کلاس انجام شده است و لازم است استانها ثبت سامانهای فعالیتهای خود را نیز با جدیت دنبال کنند تا گزارش دقیق عملکرد طرح شهید عجمیان تکمیل شود.
وی درباره «کارت نشاط»، اظهار کرد: این طرح با هدف حمایت از دانشآموزان و حفظ کرامت آنان در سه حوزه هویتی، خدماتی و حمایتی دنبال میشود و تلاش شده است حمایتها از کمکهای صرفاً نقدی و غیرنقدی به سمت ارائه خدمات حمایتی و تخفیفی حرکت کند.
دهقانی گفت: تاکنون ۳۵ میلیارد تومان تعهد برای کارت نشاط ایجاد شده که ۲ میلیارد تومان آن به صورت نقدی محقق شده است و با مشارکت جامعه خیرین و دستگاههای مختلف، ارائه خدمات تخفیفی به دانشآموزان نیز در حال توسعه است.
وی با اشاره به مشارکت خیرین در تأمین منابع کارت نشاط، افزود: در استان کهگیلویه و بویراحمد ۵۴۳ میلیون تومان در قالب گلریزان جمعآوری شده و یک خیر بوشهری نیز ۵۰۰ میلیون تومان به این طرح کمک کرده است.