به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، از روند بهسازی محور سلطانیه-قیدار-کبودرآهنگ و احداث باند دوم آن بازدید کرد و در جریان روند تکمیل این پروژه قرار گرفت.

همچنین محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در جریان سفر به استان زنجان از شرکت ایران ترانسفو بازدید کرد.

میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این طرح ۳ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان و محصول تولیدی آن ترانسفورماتورسازی است.

این طرح برای یک هزار و ۷۸۳ نفر اشتغال ایجاد کرده و در مساحتی بالغ بر ۳۴۷ هزار مترمربع اجرا شده است.

میزان آب مصرفی سالانه این طرح ۱۰۰ هزار مترمکعب و میزان برق مصرفی سالانه آن ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار کیلووات‌ساعت است.

پیشرفت فیزیکی این طرح ۱۰۰ درصد اعلام شده است.

همچنین میزان تسهیلات دریافتی از محل سفر، ۹۰۰ میلیارد تومان از بانک تجارت بوده است.

سیدمحسن صادقی، استاندار زنجان نیز در این بازدید حضور داشت.