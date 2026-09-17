سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران در آستانه دیدار مقابل کره‌جنوبی در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی گفت: بازیکنان باید پس از دیدار سخت مقابل بحرین ریکاوری کنند و با آرامش ذهنی برای رقابت با کره آماده شوند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سوتریس مانولوپولوس در گفت‌وگویی پیش از دیدار ایران و کره‌جنوبی اظهار داشت: «ما با شرایط خوبی از نظر خودباوری به ناگویا نیامدیم؛ چرا که در دو بازی شکست خورده بودیم. به‌خصوص دیدار مقابل نیوزیلند که تیم بسیار خوبی است و در سطح استرالیا قرار دارد و ما نیز در وقت اضافه مقابل آنها شکست خوردیم. در دیدار برابر فیلیپین نیز با مشکل ریکاوری مواجه بودیم و برای یک بازی فیزیکی آمادگی لازم را نداشتیم.»

وی ادامه داد: «در بازی اول مقابل قطر نیز اصلاً خوب نبودیم و شکست خوردیم، اما بعد از آن بازی جلسات زیادی به صورت تیمی و انفرادی برگزار کردیم تا بازیکنان را تهییج کنیم و به آنها یادآوری کنیم که هنوز چیزی تمام نشده است. فکر می‌کنم از آن روز به بعد، بیشتر رقابت کردیم و تیم رقابتی‌تری شدیم.»

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران با اشاره به شرایط این تیم و غیبت چند بازیکن مهم گفت: «شرایط برای ما خوب نبود و چند بازیکن را از دست دادیم که بازیکنان مهمی برای تیم بودند. با این حال، نکته مثبت این بود که بازیکنانی که از روی نیمکت وارد زمین شدند، بهترین نسخه خودشان را نشان دادند و جای بازیکنان غایب را پر کردند. حالا ما در جمع چهار تیم برتر هستیم.»

مانولوپولوس درباره شرایط تیم پیش از نیمه‌نهایی نیز گفت: «مهم‌ترین چیز این است که تلاش کنیم ریکاور شویم، ذهنمان را آرام کنیم و آماده رقابت با یک تیم بسیار خوب شویم. کره‌جنوبی تیمی است که سبک و استایل بازی خودش را دارد و در سال گذشته پیشرفت زیادی کرده است. ما باید آماده رقابت با آنها باشیم.»

وی در پایان درباره دیدار مقابل بحرین در مرحله یک‌چهارم نهایی گفت: «بازی دیروز مقابل بحرین برای ما بسیار سخت بود. بحرین سرمایه‌گذاری خوبی انجام داده و بازیکنانی از NBA به خدمت گرفته است. مربی آنها را نیز از یونان می‌شناسم و او مربی بسیار باتجربه‌ای است. بازی سختی بود و انرژی زیادی از ما گرفت؛ بنابراین مهم است که برای دیدار فردا مقابل کره، آماده و سرحال باشیم.»