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رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ضمن تشریح آخرین وضعیت «نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی»، بر لزوم ساماندهی طرحها، دعوت از خیرین برای مراسم بازگشایی مدارس و تأمین انشعابات مدارس از محل مسئولیتهای اجتماعی شرکتها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حمیدرضا خانمحمدی؛ رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در دومین روز از گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استانها ضمن قدردانی از حمایتهای وزیر آموزش و پرورش و همکاری مدیران کل استانها در پیشبرد «نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی»، با اشاره به عزم جدی دولت برای تکمیل ۸ هزار طرح نیمهتمام آموزشی، اظهار کرد: با بهرهگیری از ظرفیت ارتباطات بینبخشی و همافزایی مدیران کل و قرارگاههای جهادی، شاهد شتابگیری تکمیل این طرحها هستیم.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با ارائه گزارشی از وضعیت سامانه جامع این سازمان، افزود: اکنون ۴ هزار و ۷۰۰ طرح در دستور کار تجهیز و بهرهبرداری قرار دارد که این آمار نسبت به گزارش قبلی رشد قابلتوجهی داشته است. اکنون تمام طرحها از جمله طرح شهید عجمیان، طرح شهید عرب، طرحهای سرمایشی و گرمایشی و تجهیزات، در قالب یک سامانه بهروز و یکپارچه به دقت مدیریت و رصد میشوند.
وی با تأکید بر اینکه جزئیات پیشرفت فیزیکی طرحها کاملاً مشخص است، خاطرنشان کرد: حدود هزار و ۲۹۶ طرح در آستانه تکمیل برای مهرماه هستند که پیشبینی میکنیم ۷۰۰ طرح دیگر نیز به این سبد افتتاح اضافه شود. روند پیشرفت فیزیکی استانها در این سامانه بهصورت شفاف نمایش داده میشود و استانهایی که پیشتر در انتهای جدول بودند، با تزریق منابع اکنون در وضعیت مطلوبی قرار گرفتهاند.
دعوت از خیرین و ضرورت تأمین انشعابات
خانمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران کل استانها، تأکید کرد: تمامی خیرین که طرحهای آنها در مهرماه آماده افتتاح است، باید بهصورت رسمی برای حضور در مراسم بازگشایی و زنگ مهر دعوت شوند. حضور این عزیزان در مراسم افتتاحیه، تأثیر بسزایی در تقویت مشارکتهای مردمی خواهد داشت.
وی درخصوص چالش انشعابات مدارس نیز تصریح کرد: با توجه به اینکه ردیف بودجهای برای انشعابات نداریم، تأکید رئیسجمهور بر این است که فرمانداران موظف به پیگیری این موضوع از محل مسئولیتهای اجتماعی شرکتها در مناطق خود هستند. هیچ مدرسهای نباید بدون تأمین انشعابات (آب، برق، گاز) افتتاح شود و نباید این چالش به بعد از افتتاح موکول گردد.
پویش «بساز مدرسه»؛ نماد شفافیت و مردمیسازی
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به پویش «بساز مدرسه» که به دستور رئیسجمهور راهاندازی شده است، گفت: این سامانه بهمنظور شفافیت کامل و مردمیسازی امور ایجاد شده است. از تعمیرات جزئی مدارس گرفته تا احداث نمازخانه، اولیا و خیرین میتوانند کمکهای خود را بارگذاری کنند. این مبالغ بهصورت قانونی و ریال به ریال به حساب مجمع خیرین استان و برای همان مدرسه واریز میشود. نکته حائز اهمیت این است که نخستین حامی مالی این سامانه، شخص رئیسجمهور بود که نشاندهنده اهمیت این موضوع برای دولت است.