به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، منوچهر حبیبی در نشست تخصصی با شهردار، معاونان و شهرداران مناطق کلانشهر کرمانشاه گفت: گزارش‌های ارائه‌شده نشان‌دهنده پویایی و اقدامات امیدوارکننده در سطح کلانشهر است و فضای آرامش و نشاط کنونی، حاصل تلاش جمعی و مدیریت منسجم شهری است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به در پیش بودن فصل بازگشایی مدارس و مراکز دانشگاهی، این موضوع را طرحی مهم و دارای اولویت دانست و گفت: پس از دوره‌ای از آموزش‌های غیرحضوری، همه دستگاه‌ها مکلف به همکاری همه‌جانبه با آموزش و پرورش هستند و نقش شهرداری‌ها در این میان برجسته، مستقیم و بی‌بدیل است.