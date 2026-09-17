استاندار کرمانشاه؛
سیمای شهری در آستانه سال تحصیلی باید پیامآور نشاط و امید باشد
استاندار کرمانشاه گفت: پس از دورهای از آموزشهای غیرحضوری، همه دستگاهها مکلف به همکاری همهجانبه با آموزش و پرورش برای سال تحصیلی جدید هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست تخصصی با شهردار، معاونان و شهرداران مناطق کلانشهر کرمانشاه گفت: گزارشهای ارائهشده نشاندهنده پویایی و اقدامات امیدوارکننده در سطح کلانشهر است و فضای آرامش و نشاط کنونی، حاصل تلاش جمعی و مدیریت منسجم شهری است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به در پیش بودن فصل بازگشایی مدارس و مراکز دانشگاهی، این موضوع را طرحی مهم و دارای اولویت دانست و گفت: پس از دورهای از آموزشهای غیرحضوری، همه دستگاهها مکلف به همکاری همهجانبه با آموزش و پرورش هستند و نقش شهرداریها در این میان برجسته، مستقیم و بیبدیل است.
وی با تأکید بر اینکه سیمای شهری و فضای مدارس باید پیامآور نشاط و امید به نسل آینده باشد، افزود: شهرداران مناطق ضمن شناسایی مدارس حوزه خود، نسبت به شستوشو، نظافت، هرس درختان، توسعه فضای سبز و خطکشی معابر پیرامونی مدارس با جدیت ورود کنند و حضور مسئولان شهری در روز نخست بازگشایی در مدارس و اهدای گل به دانشآموزان و معلمان، در ارتقای روحیه جامعه تعلیم و تربیت بسیار مؤثر است.