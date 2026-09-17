دویست شب از حضور و اجتماع شبانه مردم یزد در خیابان‌های این شهر می‌گذرد؛ حضوری که با مشارکت اقشار مختلف مردم و با هدف اعلام همراهی با امنیت و آرامش کشور ادامه داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این شب‌ها، شهروندان یزدی از گروه‌های مختلف اجتماعی، از مهندس و معلم گرفته تا کارگر و کاسب، در کنار یکدیگر حضور یافته و بر اهمیت حفظ امنیت و آرامش جامعه تأکید کرده‌اند.

این حضور مردمی در کنار فعالیت نیرو‌های مسلح و همراهی مسئولان، بخشی از فضای اجتماعی شکل‌گرفته در یزد طی ۲۰۰ شب گذشته بوده است.

دویست شب حضور؛ روایتی از تداوم مشارکت مردم یزد در صحنه و تأکید آنان بر حفظ آرامش و امنیت شهر.

مردم یزد با وحدت و شجاعت خود، به دشمنان فهمانده‌اند که هیچ تهدیدی نمی‌تواند اراده ملت ایران را سست کند.

۲۰۰ شب، یعنی ملتی که با ولایت‌مداری و اتحاد، هر شب به جهانیان می‌فهماند ایران، پیروز میدان است.