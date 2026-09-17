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ربوکاپ، از رقابت تا زندگی

در بیستمین رویداد ربوکاپ کاپ ایران که تا جمعه ادامه دارد چهارصد تیم دانش آموزی و دانشجویی با هم رقابت می کنند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۶- ۱۶:۱۹
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برچسب ها: مسابقات ربوکاپ ، ربوکاپ آزاد ایران
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