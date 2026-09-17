به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، کارشناس تغذیه با اشاره به ارزش غذایی انجیر، این میوه را منبع مناسبی از فیبر دانست و گفت: انجیر به دو شکل تازه و خشک مصرف می‌شود و از نظر فیبر، پتاسیم، فسفر و کلسیم، ارزش غذایی قابل توجهی دارد.

میرحسینی افزود: افرادی که به هر دلیل نمی‌توانند به اندازه کافی شیر و لبنیات مصرف کنند، می‌توانند انجیر را در برنامه غذایی خود قرار دهند؛ همچنین انجیر می‌تواند میان‌وعده مناسبی برای کودکان و نوجوانان در سنین مدرسه باشد.

وی با اشاره به نقش انجیر در بهبود عملکرد دستگاه گوارش اظهار کرد: انجیر می‌تواند در پیشگیری و کمک به درمان یبوست مؤثر باشد و به‌ویژه مصرف آن در برخی گروه‌ها مانند مادران باردار و کودکان باید با توجه به شرایط فردی و نظر متخصص تغذیه انجام شود.

در همین حال، سطح زیرکشت انجیر در مهریز حدود ۳۰ هکتار است و متوسط برداشت این محصول حدود سه تن در هر هکتار برآورد می‌شود.

برداشت انجیر در باغ‌های مهریز تا آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.