حسن حیدری رئیس هیأت وزنه‌برداری استان ایلام گفت: جوانان ایلام با کسب ۵ مدال طلا و ۵ مدال نقره، برای نخستین‌بار عنوان قهرمانی کشور را به دست آوردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «حسن حیدری» رئیس هیأت وزنه‌برداری استان ایلام از قهرمانی تاریخی جوانان ایلام در مسابقات کشوری خبر داد و گفت: جوانان ایلام با کسب ۵ مدال طلا و ۵ مدال نقره، برای نخستین‌بار عنوان قهرمانی کشور را به دست آوردند.

وی افزود: شایان کاکاسلطانی موفق به کسب سه مدال نقره شد، رهام فتاحی دو مدال طلا و یک نقره به دست آورد، ارمین رستمی یک مدال طلا کسب کرد و طا‌ها چنانی نیز با کسب دو مدال طلا و یک نقره، نقش مهمی در قهرمانی تیم ایلام داشت.

در رده استعداد‌ها نیز امیرمحمد میری به مدال نقره و امیررضا صیدمحمدی به مدال برنز دست یافتند.

در رده نوجوانان نیز ماهان وطن‌پور موفق به کسب یک مدال طلا و دو مدال نقره شد، امیرعلی محمدی سه مدال نقره به دست آورد و ارشام میری نیز یک مدال برنز کسب کرد.