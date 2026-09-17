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با حضور جهانبخش میرزاوند رئیس امور عشایر کشور همایش بررسی مشکلات و ظرفیتهای عشایر کهگیلویه و بویراحمد در منطقه عشایری کاکان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این همایش استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: بهسازی راهها، تأمین آب، تسهیلات، نهاده، بازار فروش و دسترسی به اینترنت از مطالبات عشایر استان است.
یدالله رحمانی با اشاره به مطالبات مطرحشده از سوی جامعه عشایری استان افزود: مسائل عشایر باید در دستور کار شورای عشایر قرار گیرد و دستگاههای اجرایی برای رفع مشکلات این جامعه برنامه مشخص داشته باشند.
رحمانی گفت: اگر راههای عشایری باز و مناسب باشد، امکان تردد و جابهجایی برای این جامعه فراهم شده و چرخه زندگی و تولید عشایر نیز تسهیل میشود.
وی تأکید کرد که رسیدگی به راههای عشایری تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه مستقیماً با تولید، دسترسی به خدمات و معیشت خانوارهای عشایری ارتباط دارد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ارتباط مستقیم آب با تولید عشایر افزود: تأمین آب مورد نیاز عشایر باید بهموقع انجام شود، چراکه آب یکی از پیشنیازهای اصلی ادامه چرخه تولید و زندگی این جامعه است.
رحمانی همچنین به محدودیت دسترسی عشایر به منابع مالی اشاره کرد و گفت: بخش عمده متقاضیان جامعه عشایری، متقاضی تسهیلات خرد هستند و سرانه تسهیلات در استان نیز پایین است.
وی از نظام بانکی خواست در حمایت از جامعه عشایری نقش پررنگتری ایفا کند و افزود: تسهیلات میتواند زمینه توسعه فعالیتهای تولیدی و ایجاد درآمد پایدار برای خانوارهای عشایری را فراهم کند.
استاندار تأمین به موقع نهادههای مورد نیاز عشایر و ایجاد بازار مناسب برای محصولات را نیز ضروری دانست و گفت: حمایت از عشایر زمانی میتواند به نتیجه برسد که علاوه بر زیرساخت، نهاده مورد نیاز تولید بهموقع تأمین و بازار فروش محصولات نیز فراهم شود.
وی تأکید کرد: اگر بازار محصولات عشایری تقویت شود، زمینه ایجاد درآمد پایدار برای این جامعه نیز فراهم خواهد شد.
رحمانی با اشاره به سابقه مدارس عشایری گفت: همانگونه که در گذشته آموزش به میان عشایر رفت، امروز باید فناوری، اینترنت و آخرین دستاوردهای آموزشی نیز در دسترس فرزندان عشایر قرار گیرد.
وی افزود: آموزش فرزندان عشایر باید در اولویت باشد و نباید فاصله جغرافیایی موجب محرومیت آنان از امکانات آموزشی و ارتباطی شود.
رحمانی گفت: استفاده از پنلهای خورشیدی میتواند هم نیاز عشایر به انرژی و روشنایی را تأمین کند و هم از فشار بر جنگلها و منابع طبیعی بکاهد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به ظرفیت جامعه عشایری گفت: استان حدود ۱۲ هزار خانوار عشایری با ۷۲ هزار نفر جمعیت دارد که حدود ۱۱ درصد جمعیت استان را تشکیل میدهند.
وی افزود: عشایر بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار رأس دام سبک و بیش از ۹ هزار رأس دام سنگین در اختیار دارند و بیش از ۵۰ درصد گوشت قرمز مورد نیاز استان را تأمین میکنند.
رحمانی تصریح کرد: ۲۷ درصد اراضی زراعی، ۱۷ درصد باغات و ۳۵ درصد صنایع دستی استان در اختیار یا تولید جامعه عشایری است.
وی با اشاره به ضرورت حفظ هویت فرهنگی عشایر اظهار کرد: زبان، موسیقی، پوشش، لباس، صنایع دستی، ضربالمثلها، آداب و رسوم و شیوه زندگی عشایری سرمایههای فرهنگی استان هستند و نباید در مسیر توسعه اقتصادی به فراموشی سپرده شوند.
رحمانی افزود: احترام به بزرگان، مشورت، مهماننوازی و روحیه کار از ویژگیهای ارزشمند جامعه عشایری است که باید حفظ و به نسلهای آینده منتقل شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: حمایت از جامعه عشایری در واقع حمایت از تولید، اشتغال، امنیت و امنیت غذایی استان است.
وی خواستار جمعبندی مطالبات مطرحشده در نشست و تبدیل آنها به مصوبات مشخص شد و گفت: دستگاههای اجرایی باید هر کدام در حوزه مسئولیت خود برای رفع مشکلات عشایر اقدام کنند تا مطالبات این جامعه از سطح طرح موضوع فراتر رفته و به اقدامات عملی تبدیل شود.