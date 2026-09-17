پخش زنده
امروز: -
سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام کرد: «تمدید دوم» مهلت ثبتنام و انتخاب رشته در پذیرش دورههای مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر ماه سال جاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیهای از تمدید دوم مهلت ثبتنام و انتخاب رشته در دورههای مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی برای مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ و اطلاعیه تمدید مهلت ثبتنام ۲۳ شهریور، بهمنظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای متقاضیانی که تا ۲۶ شهریور برای ثبتنام اقدام نکردهاند، مهلت ثبتنام تا یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ تمدید شده است.
متقاضیان میتوانند در مهلت تعیینشده، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام و اصلاحات اعلامشده در این اطلاعیه، به تارنمای سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه برای ثبتنام اقدام کنند.
همچنین آن دسته از متقاضیانی که پیش از این ثبتنام کردهاند، در صورت تمایل میتوانند تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ نسبت به ویرایش اطلاعات ثبتنامی خود اقدام کنند.