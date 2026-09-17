شروع عملیات اجرایی شهرک گلخانهای شهید رحمتی در مراغه
در جریان سفر دو روزه وزیر جهاد کشاورزی به آذربایجان شرقی عملیات اجرایی شهرک گلخانهای شهید رحمتی مراغه با ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری بخش خصوصی آغاز شد طرحی که برای ۷۵۰ نفر شغل ایجاد خواهد کرد.
این طرح با ظرفیت تولید سالانه ۳ هزار تن و با استفاده از روش کشت هیدروپونیک بهطور کامل با سرمایهگذاری بخش خصوصی اجرا خواهد شد.
با اجرای این طرح زمینه اشتغال ۲۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۵۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم فراهم میشود.
مصرف بهینه آب و سوخت، ایجاد اشتغال و تولید پایدار از مهمترین مزیتهای اجرای این شهرک گلخانهای عنوان شده است.