به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله نهایی نخستین دوره رقابت‌های لیگ سراسری کشتی آزاد جوانان، یادواره شهدای جنگ رمضان با برگزاری دیدار‌های رده‌بندی و نهایی در سالن شهدای هفتم تیر تهران به پایان رسید و چهره تیم‌های برتر این دوره از مسابقات مشخص شد.

در دیدار نهایی، دو تیم کندوان بتن مازندران و تهران به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان این مسابقه، تیم کندوان بتن مازندران با نتیجه ۵ بر ۵ (۵۵ بر ۵۰ امتیاز مثبت) به برتری دست یافت و جام قهرمانی را از آن خود کرد.

همچنین در دیدار رده‌بندی برای کسب عنوان سوم، تیم‌های تراکتور تبریز و معینی‌پور مقابل یکدیگر قرار گرفتند که در پایان، تیم تراکتور تبریز با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل حریف خود به پیروزی رسید و بر سکوی سوم این رقابت‌ها ایستاد.

بدین ترتیب، پرونده نخستین دوره لیگ سراسری کشتی آزاد جوانان با قهرمانی نماینده مازندران، نایب‌قهرمانی تهران و کسب عنوان سوم تیم تراکتور تبریز بسته شد.