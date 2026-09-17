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سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: هنگامی که توان نظامی با اراده، حضور و پشتیبانی مردم همراه میشود، ظرفیت و قدرت کشور در مواجهه با تهدیدات افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار طلایینیک با اشاره به حضور و نقشآفرینی مردم در میدانهای مختلف دفاع از کشور افزود: قدرت اجتماعی ملت ایران، برخاسته از حضور حماسی و آگاهانه مردم در میدانهای شهرها و روستاهاست و این قدرت در کنار توان نظامی، از ارکان اصلی تقویت امنیت، حفظ هویت ملی و ارتقای قدرت کشور در برابر تهدیدات خارجی و داخلی به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: تجربه دفاع مقدس نشان داد که قدرت ملی صرفاً در تجهیزات و توانمندیهای نظامی خلاصه نمیشود، بلکه هنگامی که توان نظامی با اراده، حضور و پشتیبانی مردم همراه میشود، ظرفیت و قدرت کشور در مواجهه با تهدیدات افزایش مییابد.
سخنگوی وزارت دفاع با بیان اینکه حضور مردم در مقاطع مختلف، بخشی از سرمایه راهبردی ملت ایران است، گفت: آنچه در میدانهای دفاع از کشور رقم خورد، نشان داد که مردم ایران در سختترین شرایط، با حضور و پشتیبانی خود نقش تعیینکنندهای در تقویت بنیه دفاعی و امنیت ملی دارند و این سرمایه اجتماعی باید همواره حفظ و تقویت شود.
طلایینیک ادامه داد: ۲۰۰ شب حضور حماسی مردم، یک نقطه عطف تاریخی و نمونهای ماندگار از مقاومت پیروز ملت ایران بود؛ تجربهای که آثار و اثربخشی راهبردی آن در تقویت امنیت، هویت و قدرت ملی، امروز نیز قابل مشاهده است و در آینده نیز خواهد بود.
وی تأکید کرد: قدرت اجتماعی ملت ایران، سرمایهای ماندگار و یکی از مؤلفههای مهم قدرت ملی است که میتواند در کنار قدرت نظامی و سایر ظرفیتهای کشور، زمینهساز عبور از تهدیدات و ناکام گذاشتن دشمنان در عرصههای مختلف باشد.
سخنگوی وزارت دفاع در پایان اظهار کرد: تجربههای دفاع مقدس ملت ایران، الگوی ماندگاری از پیوند میان مردم و قدرت ملی را به نمایش گذاشته است؛ الگویی که نشان میدهد حضور مردم در میدان، بخشی جداییناپذیر از قدرت و امنیت کشور بوده و خواهد بود.