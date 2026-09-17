به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ در نشست مشترکی که میان هیئت تجاری و سرمایه‌گذاران ایرانی با نوراحمد اسلام‌جار، والی حکومت طالبان در هرات برگزار شد، طرفین ظرفیت‌های اقتصادی هرات، فرصت‌های متعدد سرمایه‌گذاری و راه‌های تسهیل و گسترش همکاری‌های تجاری دوجانبه را به بحث و تبادل نظر گذاشتند.

در این دیدار، سرمایه‌گذاران ایرانی با اشاره به اشتراکات فراوان فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی، تمایل خود را برای انتقال دانش فنی، راه‌اندازی واحد‌های صنعتی و مشارکت در طرح‌های اقتصادی هرات ابراز داشتند.