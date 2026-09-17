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سرمایهگذاران ایرانی برای ورود به بخشهای صنعتی هرات اعلام آمادگی کردند و این گامی تازه در تعمیق مناسبات اقتصادی محسوب میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ در نشست مشترکی که میان هیئت تجاری و سرمایهگذاران ایرانی با نوراحمد اسلامجار، والی حکومت طالبان در هرات برگزار شد، طرفین ظرفیتهای اقتصادی هرات، فرصتهای متعدد سرمایهگذاری و راههای تسهیل و گسترش همکاریهای تجاری دوجانبه را به بحث و تبادل نظر گذاشتند.
در این دیدار، سرمایهگذاران ایرانی با اشاره به اشتراکات فراوان فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی، تمایل خود را برای انتقال دانش فنی، راهاندازی واحدهای صنعتی و مشارکت در طرحهای اقتصادی هرات ابراز داشتند.