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وزیر آموزش و پرورش گفت :بسیج دانشآموزی یکی از بهترین و حیاتیترین ظرفیتهای تربیتی کشور است، زیرا تقریباً همه ظرفیتهای تشکلهای دیگر را در خود تجمیع کرده و علاوه بر کارهای تشکیلاتی و فکری، فعالیتهای جهادی و میدانی را نیز پوشش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ کاظمی وزیر آموزش و پرورش در همایش میدان رویش (گردهمایی مسئولان بسیج دانشآموزی) افزود: آموزش و پرورش دستگاهی پرمشکل و پیچیده است و کشور نیز در شرایط سختی قرار دارد؛ روندهای جهانی نیز نشان میدهد که با گسترش جهانیشدن، آسیبهای اجتماعی افزایش یافته و فرهنگها در معرض تهدید قرار گرفتهاند. تشخیص مسئله و یافتن راهحل در این حوزه بسیار دشوار است و نیازمند هماهنگی، همدلی و کار تشکیلاتی منسجم است.
وی گفت: بسیج دانشآموزی یکی از بهترین و حیاتیترین ظرفیتهای تربیتی کشور است؛ زیرا تقریباً همه ظرفیتهای تشکلهای دیگر را در خود تجمیع کرده و علاوه بر کارهای تشکیلاتی و فکری، فعالیتهای جهادی و میدانی را نیز پوشش میدهد. این نهاد، زیرساخت تربیت نیروی بسیجی برای همه اقشار جامعه است و کانون تشعشع فرهنگ و تفکر انقلابی و دینی بهشمار میرود.
کاظمی گفت: نقش بسیج دانشآموزی بینظیر است و نمیتوان بهراحتی جایگزین آن شد. ما باید با رفع محدودیتها و موانع موجود، این ظرفیت را تقویت کنیم و از آن در مسیر تحقق مأموریتهای تربیتی آموزش و پرورش بهرهبرداری کامل نماییم.
وزیر آموزش و پرورش گفت: در دو سال گذشته، با وجود سختترین شرایط مالی، سیاسی و اقتصادی کشور، آموزش و پرورش دستاوردهای قابلتوجهی داشته است. رکورد ساخت بیش از ۲۳۰۰ مدرسه، مشارکت گسترده خیرین، هوشمندسازی کلاسها، توانمندسازی هدفمند معلمان با پوشش ۹۵ درصدی در قالب اجتماعات یادگیری، و کسب مدالهای متعدد در المپیادهای علمی از جمله این موفقیتهاست. در دوران جنگ نیز با قرار دادن پشتیبانی از جبهه در اولویت اول، آموزش حتی یک ساعت متوقف نشد؛ کلاسهای تلویزیونی، بستههای آموزشی آفلاین و برگزاری سالم امتحانات در سختترین نقاط کشور، نشاندهنده عزم جهادی مجموعه بود. روایت دقیق این حماسه از طریق نمایشگاهها و تولیدات فرهنگی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
کاظمی گفت: در دوره جدید، سه محور اصلی کیفیت، هویت ملی و دینی، و عدالت آموزشی را بهصورت همزمان و هماهنگ پیش خواهیم برد. نقطه تحول واقعی در دورههای پیشدبستانی و ابتدایی است؛ زیرا سرمایهگذاری در این سنین، پایههای تربیت را محکم میکند و آثار آن در دورههای بالاتر و کاهش آسیبهای اجتماعی آشکار میشود. هشت برنامه تحولی اساسی از جمله تحول در برنامه درسی، ساختار نظام آموزشی، منابع انسانی و فناوریهای کلاس درس در حال اجراست. با وجود محدودیتها و کمبود امکانات، با ایمان، اراده و همدلی میتوانیم به نتایج مطلوب برسیم. از همه شما میخواهم دلسرد نشوید، راهحلها را در سطح استانها بیابید و با همکاری نزدیک، این مسیر را ادامه دهید.