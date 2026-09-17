از برجسته‌ترین و ارزشمندترین مصادیق وقف، وقف برای اسکان است

از برجسته‌ترین و ارزشمندترین مصادیق وقف، وقف برای اسکان است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر حوزه علمیه خراسان رضوی گفت: اینکه انسان از مال خود وقف کند تا مسکنی برای طلبه فراهم شود و او بتواند به‌صورت موقت، در دوره تحصیل خود، پنج سال، هفت سال یا بیشتر و کمتر، در آنجا بدون دغدغه تحصیل کند و خود را برای خدمت‌رسانی به مردم آماده سازد، از مصادیق ارزشمند وقف است.

حجت‌الاسلام والمسلمین خیاط با اشاره به آثار وقف در حوزه مسکن طلاب، افزود: این اقدام، بسیار پرسود و ارزشمند است و می‌تواند اتفاق مبارکی باشد. نمونه‌های آن را نیز مشاهده کرده‌اید که چنین اقداماتی انجام شده و عزیزانی در این مسیر قدم برداشته‌اند. ما همچنان این مسیر را به دوستان و عزیزانی که در آینده قصد انجام وقف دارند، توصیه می‌کنیم.

با اشاره به ضرورت توجه به تأمین هزینه‌های نگهداری موقوفات، چنین بیان کرد: در حوزه اوقاف توصیه‌ای به عزیزان داریم. وقتی یک وقف انتفاعی، مانند همین مدرسه، اتفاق می‌افتد، نگهداری آن نیز مورد نیاز است. اگر قرار باشد این بنا باقی بماند و استمرار داشته باشد، باید منابعی برای نگهداری آن وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: بنابراین، ما در کنار وقف‌های انتفاعی به وقف‌های منفعتی نیز نیازمند هستیم. در گذشته نیز این کار انجام می‌شده است. همین مدرسه مبارکه، اوقاف فراوانی دارد که به‌فضل الهی آن را سرپا نگه داشته است. مدرسه عباسقلی‌خان، مدرسه خیرات‌خان و مدارس دیگر نیز به همین صورت، موقوفاتی برای نگهداری دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خیاط گفت: در هر موقوفه‌ای که ایجاد می‌شود، صرف اینکه انسان زمین یا بنایی را وقف کند، یک وقف انتفاعی برای بهره‌برداری شکل گرفته است؛ اما اگر قرار است این موقوفه باقی بماند، با توجه به اینکه فلسفه وقف، ماندگاری است، باید برای نگهداری آن نیز فکری شود.

وی افزود: اگر انسان ملکی را برای اسکان طلاب وقف می‌کند، باید در کنار آن، چیزی را نیز به‌عنوان منبع درآمد وقف کند تا بتواند هزینه‌های نگهداری آن بنا را تأمین کند. ما اکنون در برخی از مجتمع‌های مسکونی خود با این مشکل مواجه هستیم که اصل وقف انجام شده، اما برای نگهداری آن باید هزینه پرداخت کنیم و منابع مورد نیاز را از محل دیگری تأمین کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اینکه برای نگهداری موقوفه، هزینه‌ها از محل دیگری تأمین شود، کار درستی نیست. فردی نیت خیری داشته و می‌خواهد این نیت جاری باشد و موقوفه او باقی بماند؛ بنابراین باید در کنار آن، موقوفاتی نیز برای نگهداری وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: به همه عزیزان توصیه می‌کنیم اگر در پی انجام وقف انتفاعی هستند، یک وقف منفعتی نیز در کنار آن در نظر بگیرند تا بتواند موقوفه را حفظ و نگهداری کند. در بسیاری از موارد نیز وقف‌های منفعتی انجام شده که بسیار ارزشمند است و مصرف آن نیز به‌گونه‌ای قرار داده شده که انسان بتواند از محل درآمد آن، موقوفه دیگری را نگهداری و این مسیر را ادامه دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خیاط با اشاره به روایت امام صادق (علیه‌السلام) گفت: بر اساس این روایت، برجسته‌ترین مصداقی که انسان می‌تواند برای صدقه جاریه مطرح کند، همین مصادیق وقف است که می‌تواند سال‌های سال فرد را در این دنیا ماندگار کند، نام او را باقی بگذارد و پرونده او را برای آن دنیا نیز باز نگه دارد.

وی افزود: این واقعاً یک تجارت بسیار سودمند است. قرآن کریم می‌فرماید: «مَا عِندَکُمْ یَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ». اموالی که نزد انسان است، با پایان یافتن عمر او باقی نمی‌ماند و هنگامی که نفس انسان قطع شود، اموال نیز در اختیار دیگران قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: ممکن است دیگران انسان‌های بسیار خوبی باشند و برای فرد مجلس بزرگداشت و فاتحه‌ای نیز برگزار کنند، اما در بسیاری از موارد، موضوع در همین‌جا پایان می‌یابد. اموالی که باقی مانده و در اختیار دیگران قرار گرفته است، بستگی دارد آنان چگونه از آن بهره‌برداری کنند و چه کاری با آن انجام دهند. همه آنان اهل صلاح و سداد باشند که در این صورت، کاری که انجام می‌دهند، برای صاحب اصلی اموال نیز بی‌سود نخواهد بود.

وی تصریح کرد:، اما اگر انسان خودش به دست خود، پیش از آنکه از این دنیا برود، برای خود فکری کند، این زرنگی بسیار برجسته‌ای است. انسان باید خودش به فکر خود باشد و بتواند خود را ماندگار کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خیاط با قدردانی از واقفان حاضر در این مراسم گفت: از همه شما عزیزانی که چنین اقداماتی انجام داده‌اید، هم تشکر می‌کنم و هم به شما تبریک می‌گویم. واقعاً اقدامی انجام داده‌اید که برای خود شما در این دنیا آثار و در آن دنیا نیز آثار دیگری خواهد داشت.

وی افزود: از خداوند متعال می‌خواهیم احسان ماندگار و این کار خیر ارزشمند را که در بخش‌های مختلف مسائل جامعه انجام داده‌اید، به شایستگی قبول کند و همه ما و شما را در مسیر استوار کار خیر و نیک نگه دارد.

مدیر حوزه علمیه خراسان خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم در این عصر، به وظیفه خود عمل کنیم و بهترین خدمت را به دین خدا و مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) انجام دهیم و از این رهگذر، برای خود توشه‌ای در آن دنیا فراهم کنیم؛ روزی که «یَوْمَ لَا یَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ».

وی در پایان تأکید کرد: شرایط آن روز بسیار مهم است و باید پیش از رسیدن به آن، برای خود فکر کرده و قدم‌های مثبت و بزرگی برداشته باشیم.