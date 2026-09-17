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خیران استان فارس ۵۰ هزار بسته نوشت افزار به دانش آموزان نیازمند اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرکل کمیته امداد امام خمینی فارس گفت : در مرحله اول جشن عاطفهها از ۱۵ مرداد تا ۱۵ شهریور، نزدیک به ۶۰۰ میلیارد ریال منابع با کمک خیرین جذب شده که ۷۵ درصد را خیران حقیقی و ۲۵ درصد را خیران حقوقی کمک کردهاند.
موصلی گفت: بیش از ۵۰ هزار بسته آموزشی تحصیلی برای دانش اموزان نیازمند تهیه شده که تاکنون ۴۵ هزار بسته توزیع و مابقی در روزهای باقیمانده شهریورماه به دست دانش آموزان نیازمند میرسد.
موصلی با بیان اینکه امسال کمکهای خیرین در جشن عاطفهها، نزدیک به ۱۰۰ درصد رشد داشته، افزود:سال گذشته ۳۶ میلیارد تومان کمک خیرین ویزه کمکهای تحصیل جمع آوری شد که این رقم امسال به ۶۰ میلیارد تومان رسید.
به گفته او، قرار است ۵۲ هزار دانش آموز کم برخوردار از این بسته های حمایتی بهرهمند شوند.
وی در ادامه گفت: مرحله دوم جشن عاطفهها همزمان با شروع سال تحصیلی و با کمک دانش آموزان برگزار میشود.
در پایان از تعدادی از خیران تقدیر شد.